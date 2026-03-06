David Gilmour cumple 80 años: sus hitos musicales con Pink Floyd

David Gilmour, pieza central de Pink Floyd, celebra hoy sus 80 años de vida consolidado como uno de los guitarristas más influyentes de la historia. Con su Fender Stratocaster, el músico transmite sensaciones que recorren el cuerpo y transportan al oyente, apoyado por una voz rasgada y contundente. El periodista Alfonso Herreros, redactor de MariskalRock con trayectoria en Radio Nacional de España, firma esta semblanza donde declara: "Jamás podré borrar de mi memoria la primera vez que me sumergí en 'The Dark Side of the Moon' (1973)". Esta experiencia lo convirtió en un apasionado de las seis cuerdas mediante una obra que lo enamoró de la música.

En el repertorio analizado destaca "Time", donde el solo de Gilmour une agresividad con sentimiento mientras la percusión de Nick Mason evoca la mortalidad. Sobre la pieza de 17 minutos "Dogs", Herreros sostiene que "no le sobra ni un solo segundo" y resalta su punteo armonizado cargado de elegancia. A pesar de ser una etapa cuestionada por puristas, "Sorrow" demuestra su capacidad para crear climas espaciales mediante acordes envolventes. En "High Hopes", el artista utiliza una guitarra clásica y culmina con un solo de slide guitar que se cuenta entre los mejores de su trayectoria.

La selección incluye "Shine On You Crazy Diamond", calificada como una "oda al fallecido Syd Barrett que todo fanático tiene tatuada en su memoria" por su intro espacial. También se rescata "Childhood's End" por sus arreglos melódicos y "Murder", de su disco About Face, que evoluciona desde una guitarra acústica hasta un punteo respaldado por el bajo. Gilmour, quien recientemente lanzó Luck and Strange, muestra su faceta más nostálgica en "Coming Back to Life" con sus bendings de autor. Por su parte, el riff de "Have a Cigar" resultó tan irresistible que inspiró versiones de Foo Fighters y Brian May. Finalmente, se destaca el segundo solo de "Comfortably Numb" por ser "uno de los mejores de la historia del rock" y representar "puro emoción, grandeza y sentimiento".

