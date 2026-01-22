El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido su pronóstico para la provincia de San Juan, anticipando un período de marcada inestabilidad atmosférica para este jueves 22 y viernes 23 de enero de 2026.

Para la jornada del jueves, se prevé un incremento progresivo de la actividad meteorológica. La mañana presentará chaparrones dispersos con una probabilidad de precipitación del 10 al 40% y una temperatura de 27°C. Durante la tarde, el escenario se tornará más severo con el desarrollo de tormentas, algunas de carácter fuerte, una máxima de 36°C y una probabilidad de lluvia que aumentará al 40-70%. El evento más significativo se dará hacia la noche, con la persistencia de tormentas fuertes y la advertencia de vientos intensos del sur, con velocidades sostenidas entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

La inestabilidad continuará durante el viernes 23, aunque con un comportamiento más variable. La madrugada mantendrá una chance de chaparrones. La mañana ofrecerá un intervalo de tiempo estable, parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia. Sin embargo, hacia la tarde, a pesar de un notable ascenso térmico hasta los 35°C, se desarrollarán tormentas aisladas. Finalmente, la noche del viernes marcará el retorno de la actividad generalizada, con pronóstico de tormentas y una probabilidad de precipitación del 40 al 70%.