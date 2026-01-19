La Plaza del Encuentro de Ullúm pasó a llamarse oficialmente “Papa Francisco”, en un gesto de reconocimiento que destaca la solidaridad y el compromiso con la comunidad que representa el pontífice. La iniciativa fue impulsada por la comunidad y sancionada por el Concejo Deliberante, mediante la correspondiente ordenanza de imposición de nombre.

La ceremonia se realizó en el marco de la segunda edición de la Feria del Encuentro, donde vecinos y visitantes pudieron disfrutar de artistas locales, propuestas gastronómicas y artesanos, aun bajo una lluvia que no opacó el festejo.

Publicidad

El intendente David Domínguez expresó su felicidad por el homenaje: "Muy felices de estar acá compartiendo junto a muchos vecinos del departamento y de distintos lugares de la provincia de San Juan nuestra segunda noche de la Feria del Encuentro. Este lugar tan emblemático para Ullúm, la Plaza del Encuentro, llevará a partir de hoy el nombre de Papa Francisco, elegido por los concejales en reconocimiento a una personalidad tan importante para los argentinos y para el mundo entero”, señaló el mandatario.

Con esta denominación, la Plaza del Encuentro se consolida como un espacio de encuentro comunitario y celebración de la identidad local, reafirmando los valores de solidaridad y respeto que promueve el Papa Francisco.