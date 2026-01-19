La NASA prepara el histórico despegue de Artemis II, la primera misión tripulada del programa Artemis y la primera con humanos en las cercanías de la Luna en más de cinco décadas. El lanzamiento está previsto para no antes del 6 de febrero de 2026, con ventanas de lanzamiento que se extienden hasta abril, dependiendo de condiciones técnicas y meteorológicas.

Artemis II utilizará el potente cohete Space Launch System (SLS) y la nave Orion, y su tripulación está compuesta por cuatro astronautas: Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch de la NASA, junto con Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense.

Publicidad

La misión de unos 10 días de duración llevará a la tripulación fuera de la órbita terrestre baja en una trayectoria de retorno libre alrededor de la Luna, sin alunizar, antes de regresar a la Tierra. Esta fase servirá para probar sistemas críticos de soporte vital, navegación y resistencia de la nave y entrenamiento humano en un entorno de espacio profundo, pasos esenciales antes de la futura Artemis III con alunizaje previsto.

Artemis II representa un hito en la exploración espacial moderna, ya que coincidirá con una nueva era de presencia humana más allá de la órbita terrestre, apuntando eventualmente a establecer una presencia lunar sostenible y avanzar hacia misiones más ambiciosas, como el primer viaje tripulado a Marte.