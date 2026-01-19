El fútbol sanjuanino volvió a vibrar con la vuelta de Matías Garrido, el talentoso mediocampista que había dejado los botines para asumir como director técnico de Peñarol. Garrido decidió colgar el silbato y calzarse nuevamente los botines para defender los colores de San Lorenzo de Rodeo en la Copa de Campeones.

El debut del experimentado jugador fue a lo grande: su equipo comenzó perdiendo ante Sportivo Los Berros, pero Garrido apareció en el momento justo. Con dos goles suyos, logró poner el marcador 2-1 a favor de San Lorenzo, y posteriormente Enzo Vargas estiró la ventaja para la victoria final por 3-2.

Antes de su regreso al fútbol oficial, Garrido jugó en el fútbol senior con Villa Obrera de forma amateur, y había tenido una destacada trayectoria en clubes como Patronato, Sarmiento de Junín, Gimnasia de Jujuy, Juventud Unida, Deportivo Madryn, Colón Junior y el Club Sportivo Peñarol, entre otros. Su paso por el fútbol hondureño, defendiendo los colores de Olimpia, también dejó una marca imborrable.

En su presentación con San Lorenzo, el club lo definió así en sus redes: “¡Que empiece la magia, Mati!”. Y así fue: el mediocampista demostró que la calidad y la gambeta siguen intactas, recordándole a todos los hinchas por qué siempre fue un jugador admirado en la región y más allá.

Ahora, con San Lorenzo, Garrido promete nuevas emociones, goles y magia en cada partido, confirmando que, aunque el tiempo pase, el talento verdadero nunca se apaga.