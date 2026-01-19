Mundial 2026: la TV Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de Argentina

En un anuncio oficial realizado este lunes 19 de enero, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que todos los partidos de la Selección Argentina en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 podrán verse y escucharse a través de las señales de televisión y radio públicas.

La medida garantiza el acceso libre y gratuito para toda la población a los encuentros en los que el combinado nacional defenderá el título obtenido en Qatar 2022. El torneo se disputará entre junio y julio de ese año en sedes de México, Canadá y Estados Unidos.

Según detalló Adorni a través de sus redes sociales, la transmisión será posible gracias a un "acuerdo comercial" alcanzado por el Estado. El funcionario enfatizó que, a diferencia de ocasiones anteriores, "el costo de los derechos de transmisión no será afrontado con el dinero de los impuestos". Con esta frase, la administración del presidente Javier Milei busca marcar una diferencia en la política de gestión de contenidos deportivos, subrayando que el servicio se brindará "para todos, sin usar la plata de todos".

Esto significa que tanto la TV Pública como Radio Nacional tendrán cobertura total de los partidos de la Albiceleste durante el desarrollo del megaevento, sin que ello implique una erogación directa de fondos públicos para la compra de los derechos, que suelen tener un valor extraordinariamente alto.