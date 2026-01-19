HBO Max: análisis del comienzo de El Caballero de los Siete Reinos

HBO Max lanzó el primer episodio de 'El caballero de los Siete Reinos', una nueva producción ambientada en el universo de 'Canción de Hielo y Fuego'. Bajo la dirección de Owen Harris y Sarah Adina Smith, la serie se presenta como una aventura de fantasía ligera centrada en los personajes de Ser Duncan el Alto y Egg.

A diferencia de sus predecesoras, esta obra carece de grandes batallas de dragones y complejas tramas políticas, enfocándose en una historia más mundana que cuenta con un apartado técnico de alta calidad en vestuario, escenografía y una fotografía con colores más vivos.

La serie, producida por firmas como Bastard Sword y Grok! Studio, cuenta con episodios que no superan los 40 minutos de metraje. Respecto a este lanzamiento, se han recogido las siguientes declaraciones: “Ya he visto 'El caballero de los Siete Reinos' y me ha gustado casi tanto como 'Juego de Tronos' en sus orígenes”.

También se manifestó que “ya he visto ese primer capítulo y no me ha podido gustar más. Esperaba encontrarme con una serie diferente a 'Juego de Tronos' y 'La casa del dragón' porque ya había leído la novela original, cortita y directa al grano”.

Sobre el estilo narrativo, se destacó: “No me atrevería a decir que estamos hablando de una comedia, pero sí que hay momentos de humor ligero que le sientan muy bien a 'El caballero de los Siete Reinos'”.

Finalmente, sobre el formato de la entrega, se afirmó: “me he reconciliado con 'El caballero de los Siete Reinos' y esos episodios que no superan los 40 minutos de metraje”.