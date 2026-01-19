El sur de Chile atraviesa una situación de extrema gravedad debido a incendios forestales descontrolados que han causado, hasta el momento, la muerte de al menos 19 personas.

Las regiones de Ñuble y Biobío son las más castigadas por las llamas, las cuales han destruido barrios completos, consumido más de 18.000 hectáreas y forzado la evacuación de unas 50.000 personas.

Ante la magnitud del desastre, el presidente Gabriel Boric decretó el estado de catástrofe para agilizar el uso de recursos y la intervención militar, afirmando que: “La prioridad es proteger la vida de las personas”.

Las condiciones climáticas, marcadas por una intensa sequía, altas temperaturas y fuertes vientos, han dificultado las tareas de contención. Al respecto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, advirtió: “Estamos enfrentando un cuadro extremadamente complejo”.

En la zona metropolitana de Concepción, localidades como Penco y Lirquén han sufrido pérdidas totales. En Penco, el alcalde Rodrigo Vera confirmó el fallecimiento de 14 personas, mientras que los sobrevivientes describen escenas devastadoras.

Matías Cid, vecino de Villa Italia, relató: “Fue un remolino de fuego que se llevó todo”. Por su parte, Alejandro Arredondo, quien se refugió en la costa de Lirquén, lamentó la destrucción total de su comunidad señalando que: “No quedó nada en pie”.