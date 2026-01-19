El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, decretó este domingo un estado de sitio por 30 días en todo el país, luego de una serie de ataques de pandillas que dejaron un saldo de ocho policías asesinados. La medida, difundida por el mandatario en cadena nacional, responde a motines en cárceles y ataques coordinados contra la Policía Nacional Civil (PNC).

El estado de sitio faculta a las autoridades a detener a cualquier persona sin necesidad de orden judicial, y prohíbe reuniones o manifestaciones públicas. Según Arévalo de León, la medida busca garantizar la seguridad frente a actividades terroristas y pandilleriles, y subrayó que “no permitiremos que la violencia y la intimidación dicten el rumbo de Guatemala”.

Los ataques de presuntos pandilleros se produjeron tras motines en varias cárceles, entre ellas la prisión de máxima seguridad Renovación I, ubicada en el sur del país. Los reclusos exigían traslados a otros centros penitenciarios y privilegios especiales para líderes de la pandilla Barrio 18, declarada organización terrorista por el Congreso de Guatemala y reconocida como tal por Estados Unidos.

La Policía Nacional Civil logró retomar el control de Renovación I, neutralizando al líder de Barrio 18, Aldo Ochoa, quien encabezaba el motín y pedía comodidades como aire acondicionado y comida especial. Las revueltas y ataques coordinados dejaron además un presunto sicario muerto.

Arévalo de León aseguró que los grupos criminales buscan infundir terror y desestabilizar al Estado, pero afirmó que “la estrategia contra los criminales está teniendo éxito” y que Guatemala recuperará su sistema de justicia con la renovación del fiscal general y la Corte de Constitucionalidad programada para mayo de 2026.

El presidente destacó que la declaración del estado de sitio no afectará la vida cotidiana ni la movilidad de la población, aunque suspendió las clases programadas para este lunes en colegios públicos y privados.

En los últimos meses, las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha han mantenido enfrentamientos con el Gobierno por el control de las prisiones, especialmente tras el traslado de sus líderes a Renovación I en julio de 2025. Los incidentes recientes evidencian la tensión persistente entre el Estado y los grupos criminales, y la determinación del Ejecutivo de enfrentar la violencia con medidas excepcionales.