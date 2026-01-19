El cónsul argentino ayudará a Agostina Páez tras ser detenida por racismo en Brasil

En el marco de la investigación por presuntos gestos discriminatorios ocurridos el pasado 14 de enero a la salida de un local nocturno en Río de Janeiro, la abogada Agostina Páez mantendrá hoy un encuentro clave con el cónsul argentino en Brasil.

La profesional santiagueña se encuentra actualmente impedida de abandonar el país vecino y recibirá asistencia legal para afrontar la audiencia ante el juez Orlando Eliazaro Feitosa, del Tribunal de Justicia de la Comarca de Río de Janeiro.

Sobre su situación actual, la joven manifestó: “Por ahora no tengo novedades. Mañana —por hoy— a las 10 de la mañana debo presentarme en el consulado y allí definirán qué abogado me representará”.

Asimismo, Páez volvió a expresar su “arrepentimiento por lo sucedido”. Tras la cita diplomática, la letrada deberá presentarse en una dependencia judicial brasileña para que se le coloque una tobillera electrónica.

Su abogado defensor, el Dr. Sebastián Robles, quien acompaña el proceso de manera virtual desde Santiago del Estero, calificó la medida cautelar como “excesiva” y cuestionó que se tomara “a partir de una denuncia unilateral”, sin que su clienta pudiera defenderse previamente.

“Me comunicaré con el abogado de la embajada en Río de Janeiro. Buscaremos que se reduzca la medida cautelar, ya que consideramos que es excesiva y no contempla adecuadamente el contexto del hecho”, adelantó Robles.

El defensor solicitará que se permita a la joven regresar a Argentina, argumentando que “ella tiene arraigo comprobado en Argentina. Puede asistir a todas las comparecencias de manera virtual. Incluso se presentó voluntariamente en la comisaría cuando supo de la denuncia”. Tras la reunión en el consulado, se espera una videollamada con el letrado designado en Brasil para conocer si se revisará la restricción que pesa sobre la profesional.