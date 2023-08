Cientos de sanjuaninos se autoconvocaron este viernes en la Plaza 25 de Mayo para marchar pacíficamente en contra de la inflación que afecta al país. Los jubilados fueron estuvieron en mayor proporción en la plaza, aunque también hubo familias y en menor porción, estudiantes. DIARIO HUARPE dialogó con varios sanjuaninos que estuvieron presentes, desde jubiladas hasta estudiantes.

Juana Páez y Margarita Luna son dos jubiladas que dialogaron con este medio sobre los motivos que las llevaron a marchar. Ambas comentaron que con sus jubilaciones les cuesta mucho llegar a fin de mes. “Con esta situación que estamos viviendo, ahora ya tenemos que estar comprando las cosas por unidad, porque no nos alcanza día a día, cada vez vamos menos y sobre todo nosotros que somos jubiladas” dijo Juana. También agregó que “ahora tenemos que empezar a ver cómo vamos a hacer con nuestros remedios porque ha subido muchísimo”, haciendo referencia a las subas que se han producido luego de las PASO, como por ejemplo este sector, donde los medicamentos aumentaron casi un 25%.

Margarita, la otra jubilada, comentó que la situación ya no se aguanta y expresó que debería haber una unión entre los referentes de los partidos políticos para que juntos puedan buscar una solución para los argentinos y no solo verse favorecidos ellos. “Ya no se aguanta, por más que uno le ponga voluntad, no se aguanta ya y yo le pediría a los políticos que se unan entre ellos como ciudadanos de Argentina, para que discutan entre todos cómo podemos salir adelante”, finalizó.

Norma, quien optó por no dar su apellido, fue otra de las jubiladas que dio el presente y se la vio muy sentida, casi al borde de las lágrimas al contar la situación que está viviendo. “El motivo que me trajo acá justamente a la manifestación es prácticamente la falta de dinero, la falta de salud, la falta de educación para nuestros nietos y nuestros hijos”.

“No podemos permitir que emigren a otro país. La Argentina es rica, es rica en todo sentido de la palabra. Por eso no tenemos ideologías políticas, sino que pedimos que el nuevo gobierno entrante sepa que realmente lo que el pueblo necesita”, comentó Norma.

Por último, Naomi Medina, una de las más jóvenes de la marcha, se la vio llegar a la plaza con su cartel que expresaba “no quiero elegir si estudio o como”. En diálogo con este medio, comentó que su motivo para asistir fue la bronca e impotencia que le da la brecha salarial y el monto de los salarios que cobran las autoridades de la universidad, exponiendo la falta de infraestructura que hay en las universidades. Ella es estudiante de enfermería y dijo que “me da mucho repudio y mucha bronca saber que las personas que le tenemos que dar el futuro al país, no tenemos cómo, no tenemos ayuda y ellos están ganando más de un millón de pesos. La verdad que es algo horrible”.