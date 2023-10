¿Qué hará UFC? Dvalishvili pide pelear con Sean O´Malley y se burla de Chito Vera

Merab Dvalishvili no entiende la nueva imagen del título de Peso Gallo de UFC. Después de culminar su racha de nueve victorias consecutivas, la mejor de la división, con una actuación dominante sobre el ex campeón Petr Yan en marzo, muchos asumieron que la próxima pelea sería por el cinturón. Sin embargo, eso cambió una vez que Sean O'Malley logró una sorprendente sorpresa sobre Aljamain Sterling en UFC 292 y llamó a Chito Vera para una revancha.

"Esta es la tontería número uno, hombre. Chito Vera tiene marca de 1-1 en sus últimas dos, y en su última pelea venció al tipo que, en sus últimas ocho peleas, tiene dos victorias. Respeto al tipo al que venció la última vez Pedro Munhoz, pero todos lo sabemos, hombre. ¿A quién ha vencido Vera? Ahora tiene marca de 1-1 y ocupa el sexto lugar. Y le gané a José Aldo, y José Aldo le ganó a Chito Vera. Chito Vera no se merece esto", dijo Dvalishvili en The MMA Hour.

Luego, Merab acotó: "¿Estás en la cima del mundo, eres campeón y llamas al número 6? ¿Especialmente cuando tienes un chico como yo? Tengo una racha de nueve victorias consecutivas y vencí a dos ex campeones. Vencí al tipo con 10-8 rounds, el tipo que venció a O'Malley, Petr Yan. Si O'Malley quiere un oponente real, un contendiente real, si quiere respeto, tiene que pelear conmigo. Supongo que me ve como un mal rival para él. Eso es lo que supongo".

Merab Dvalishvili quiere la corona

"Porque si es inteligente y es un verdadero campeón, debería querer pelear conmigo. Porque sí, soy un verdadero contendiente. Soy el número uno y hay una historia ahí. Le robé la chaqueta y soy amigo de Aljo y tengo mi historia, soy del país de Georgia, vine aquí hace 11 años y me convertí en peleador profesional, ahora soy el No. 3 en UFC y mi Su nombre es Merab. Tengo una racha de nueve victorias consecutivas, como dije, y si él es un verdadero campeón, debería querer pelear conmigo", reconoció el peleador.

Para cerrar, Merab Dvalishvili resolvió: "Así es como lo hace un campeón. Luchan contra el siguiente contendiente, no eligen a nadie entre los seis primeros. No voy a decir que le ganaré fácilmente. O'Malley es un desafío para mí. Pero lo he estado criticando desde 2018, desde mi primera pelea. Siempre quise pelear con él. Siempre quiero desafiarme a mí mismo. Siempre quiero pelear contra los muchachos frente a mí y quién es el desafío. Me rompería el corazón si no peleo por el título la próxima vez. No tengo ningún problema en esperar".