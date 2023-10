¿Quién es? La estrella de UFC que asegura que aplastará a Khamzat Chimaev

En las últimas horas, una estrella de la actualidad de UFC envió un contundente mensaje a Khamzat Chimaev. Se trata de Bo Nickal, quien informó que se sintió decepcionado al no recibir ni siquiera una llamada telefónica para proponerle enfrentarse al checheno en UFC 294. Con Paulo Costa obligado a retirarse debido a una infección en el codo, el excampeón de Peso Welter Kamaru, intervino para el cruce.

"Me decepcionó que no me pidieran que interviniera. Esperaba al menos una pregunta como: 'Oye, ¿quieres hacer esto?' Pero no. No es nada. Nada de UFC. Es lo que es. Supongo que no querían que yo llegara a Abu Dhabi con 10 días de anticipación y aplastara a su chico frente a su público local o algo así", fue lo que partió diciendo Nickal en su canal de YouTube.

Publicidad

Después, Bo también aprovechó para destacar: "Ni siquiera preguntaron, no era una opción. Como dije, probablemente hubo muchas cosas que influyeron en esa decisión, así que lo haremos en otra ocasión. Es una buena pelea entre Chimaev y Usman. Creo que será competitivo basado en su pelea UFC 273 con Gilbert Burns". Sin dudas, se siente confiado para dominar la categoría.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

¿Se dará la pelea?

"Creo que pasó por alto a Burns, pero Usman también es bastante bueno, un poco mayor. Definitivamente volveré a ver la repetición unos días después de que suceda. No es una gran ventaja, pero para Usman, ya ha sido un campeón defensor y luego perdió peleas consecutivas. Él no está realmente en una gran posición. Pero debería ser una buena pelea", destacó el espectacular peleador de UFC.

Para sentenciar, Bo Nickal indicó: "Usman no se quedará en el Peso Mediano. Apuesto cualquier cantidad de dinero a que no se quedará en el peso mediano, pero tal vez si consigue a Sean Strickland por el título. Sería una locura porque nunca ha estado en mi radar". Ahora, los fanáticos no pueden esperar para verlo enfrentarse a Khamzat Chimaev en algún momento.