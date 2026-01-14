Quién es la famosa que se peleó a los gritos con Vero Lozano

La visita de Sofi Gonet a Cortá por Lozano terminó en un verdadero caos tras el malestar de la participante de MasterChef Celebrity con la producción del programa. Según trascendió, "La Reini" aceptó la entrevista bajo ciertas exigencias, como ser recibida únicamente por Vero Lozano y sentarse en el diván en lugar de la mesa con los panelistas. No obstante, el clima se tensó cuando el rating comenzó a bajar y los conductores decidieron cambiar el foco de la charla hacia su relación con Homero Pettinato.

Majo Martino detalló en el programa SQP que la influencer se retiró furiosa de los estudios: "Ella dijo que iba, pero con condiciones". Al notar que el tema giraba hacia su romance tóxico, Gonet se marchó a los gritos asegurando: "Primera y última vez que voy".

Al llegar a su domicilio, la joven compartió su descargo a través de TikTok, admitiendo con humor la situación: "Acabo de tener mi primer crisis de diva televisiva, para mí, fundamentada". Sofi Gonet aclaró que su presencia fue por un compromiso con la emisora: "Fue más que nada una bajada del canal", y agregó que su intención era otra: "La consigna era hablar de mi paso por MasterChef, cómo me va con la cocina y demás".

Visiblemente decepcionada por el trato recibido, la influencer explicó su postura: "Fui con mi mejor buena predisposición, divertida y simpática. Entro y me siento, y ya me arrancan a hablar de mi ex (Homero Pettinato)". A pesar de intentar seguir el juego inicialmente, remarcó: "Yo pensé que íbamos a hablar de MasterChef, hice un chiste sobre mi ex y aclaré que era un tema cerrado, que ya está".

El punto máximo del conflicto ocurrió durante la presentación de un informe que, según Gonet, no reflejaba su desempeño culinario. "No hubo ni un solo clip, eran todos los canales hablando de mi pelea con Homero, en contra mío", denunció la joven. Finalmente, expresó su sentimiento de traición hacia la producción: "Por cada plato que hice, hice una sesión de fotos con fotógrafos de Vogue Latinoamérica. Fui con una falsa rinoplastia, fui pelada, para que no pudieran poner ni un clip de eso. Lo sentí como un puñal en la espalda porque supuestamente me tenían que cuidar".