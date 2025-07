Mayra Rodríguez es una reconocida modelo y actriz de Chile.

Una nueva crisis entre Benjamín Vicuña y Eugenia “la China” Suárez volvió a instalarse en los medios. Esta vez, el conflicto comenzó cuando el actor chileno decidió revocar judicialmente el permiso de salida del país para sus hijos menores, Amancio y Magnolia. La actriz tenía previsto viajar a Turquía junto a su actual pareja, el futbolista Mauro Icardi, pero debió hacerlo sin los niños. La decisión generó una fuerte reacción de Suárez, quien publicó en sus redes sociales un extenso descargo donde lanzó graves acusaciones.

Entre los mensajes más resonantes, Suárez escribió: “El que me era infiel con una mujer mientras yo llevaba a su hijo en la panza”. Esa frase reactivó versiones pasadas y puso nuevamente en foco a la actriz chilena Mayte Rodríguez, con quien Vicuña habría tenido un acercamiento en 2020, cuando filmaba una campaña publicitaria en su país natal y Suárez estaba embarazada de su segundo hijo. La información fue aportada por la periodista Fanny Mazuela en el programa Intrusos, donde detalló que la línea de tiempo coincidía con la producción de la serie Demente, protagonizada por el actor.

Mayte Rodríguez es actriz y modelo, hija de la reconocida intérprete chilena Carola Arregui. Con una carrera consolidada en televisión y campañas publicitarias, también fue pareja del actor mexicano Diego Boneta. Tras el nuevo escándalo, sus redes sociales se llenaron de comentarios que la vinculan al conflicto. “¿Vos sos la que hizo cornuda a la Tati Suárez?”, “Te admiro por hacerla cornuda a la Tati”, y “Te entiendo, Benja es muy lindo”, son algunos de los mensajes que recibió en sus publicaciones recientes.

Hasta el momento, Rodríguez no realizó declaraciones públicas. Por su parte, Benjamín Vicuña optó por no confrontar. En diálogo con Ángel de Brito expresó: “No voy a contestar a tanto odio. La clase de padre que soy lo saben mis hijos, que es lo importante”. Además, aclaró que la decisión de frenar el viaje fue por cuestiones de dinámica familiar: “Esto es un tema de logística, de ponerse de acuerdo”. También remarcó que no hablará mal de Suárez: “No me van a hacer hablar mal de la madre de mis hijos”.

Mientras tanto, Suárez justificó sus publicaciones. En un mensaje leído al aire por El Trece, expresó: “Me voy unos días, tengo una reunión de trabajo, voy a organizar todo este quilombo y vuelvo a buscar a mis hijos”. Según el entorno de la actriz, tiene propuestas para participar en películas, eventos, marcas y una nueva serie internacional.

Aunque no hay confirmaciones oficiales sobre una infidelidad, el conflicto volvió a escalar y reavivó tensiones pasadas entre los protagonistas. Por ahora, la única certeza es que el vínculo entre Vicuña y Suárez continúa expuesto públicamente, con nuevos episodios que cruzan lo personal, lo legal y lo mediático