"Quiero soñar despierto": Ilia Topuria, listo para quitarle el título a Alex Volkanovski

Ilia Topuria afirma con confianza que es el mejor del mundo, lo que se respalda por su récord de 14-0-0 y su destacada actuación en la UFC. Este peleador del Peso Pluma se prepara para una emocionante pelea el 17 de febrero en Anaheim, California, donde se enfrentará a Alex 'The Great' Volkanovski por el título mundial. En una entrevista con Marca en Alicante, dejó varias frases interesantes.

"Me siento súper bien. Súper agradecido de tener esta oportunidad que se me presenta el próximo 17 de febrero. Estoy listo y preparado. El sueño es poder recorrer todo el camino que he tenido que pasar para llegar hasta aquí. Ese es el verdadero sueño. Es lo que se me va a quedar de por vida. No solo el resultado final. Así que estoy súper contento y agradecido con todos los momentos que he sido capaz de crear junto a mi familia y a mi equipo", le dijo Topuria al medio español.

Publicidad

Luego, Ilia comunicó: "La cosa es que me he preparado toda la vida para este momento. No es de mucha importancia el rival del 17 de febrero. Porque sea el que sea el resultado será el mismo. Me he preparado, realmente, toda la vida, y he visualizado durante años este momento. Así que es inevitable no alcanzarlo. Pasé por todo este camino que me llevó hasta la pelea final. Entonces ahora no tengo dudas. Cero dudas y más fe que nunca en que me convertiré en campeón del mundo".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Seguridad de Ilia Topuria

"Alexander Volkanovski es un luchador grandioso. Es el campeón del mundo del peso pluma y por alguna razón ha sido número 1 libra por libra. También, por alguna razón, el tipo es bueno. Es un buen atleta... o más: un súper atleta. Y es también lo que me llena de orgullo porque el 17 de febrero voy a vencer a una leyenda como Alexander Volkanovski. Es un peleador con grandes cualidades, pero no está preparado para lo que le viene encima", resaltó el "Matador".

Para sentenciar, Ilia Topuria comentó: "Todas las mañanas cuando abro mis ojos y la mente me quiere engañar porque estoy cansado o porque vivo una semana dura, intento reaccionar. Y pienso que hay alguien en un hospital rogando por su vida y pagaría todo por estar en mi situación. No puedo ser un desagradecido. Debo aprovechar la oportunidad. Cada día que me despierto es una oportunidad. Así que no quiero vivir de la forma en la que veo mis sueños cuando duermo. Quiero soñar despierto".