Con todos los resquicios de la sede central del Partido Bloquista totalmente ocupados por correligionarios, Rubén Uñac junto a Cristian Andino encabezaron un acto de campaña en la previa de los comicios que serán el próximo domingo 2 de julio, poniendo en valor la alianza política que tienen con el PJ. Y, en ese contexto, es que el líder de la boleta de la subagrupación Vamos San Juan le apuntó a la oposición y dijo que “no quiero que nos dirijan desde la city porteña”.

Uñac inició el discurso destacando la invitación de Luis Rueda, presidente del bloquismo, para acentuar la sociedad política que tienen desde hace años. Tan así fue que recordó que “somos aliados políticos desde el 2007 y no perdimos nunca una elección. Esta no va a ser la primera”, en referencia a las elecciones del domingo.

Luego, el candidato a gobernador le dio lugar a las críticas a la oposición a afirmar que “este domingo no solo se vota gobernador y vicegobernador, también vamos a elegir por un gobierno que esté al servicio de los sanjuaninos, como es el nuestro; o por aquellos que estén al servicio de la city porteña”.

Además, siguió en la misma línea y dijo que “Con Cristian (Andino) tenemos un objetivo común que es asegurar la continuidad del Modelo San Juan. Pero en esta segunda etapa debe venir la calidad de los servicios y las transformaciones que venimos haciendo porque no sirve de nada tener escuelas nuevas sin chicos adentro y hospitales con falta de profesionales. Y eso es lo que se viene”.

Rubén Uñac / candidato a gobernador por Vamos San Juan

“Yo 'no le escape al destino' y asumí la responsabilidad que me tocaba. Yo no soy ni seré cobarde y siempre voy al frente”.