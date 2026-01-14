Safari tras las Sierras 2026: APIVA confirma organización y calendario de competencias

Después de semanas de incertidumbre y disputas administrativas, finalmente se resolvió quién organizará la próxima edición del Safari tras las Sierras, una de las competencias automovilísticas más tradicionales y convocantes de la provincia. La Asociación de Pilotos y Navegantes (APIVA) será la entidad a cargo de la edición 2026, tras regularizar su situación documental y superar el impasse que mantenía en vilo al mundo del motor sanjuanino.

La noticia fue confirmada por la Federación Sanjuanina de Automovilismo, que anunció el fin del conflicto institucional y el inicio de los preparativos para el evento. En un principio, se había habilitado a A Todo Motor como organizador, pero finalmente fue APIVA –luego de completar los requisitos administrativos– la que se quedó con la responsabilidad de llevar adelante el histórico rally vallisto.

Fin de la incertidumbre y comienzo de la organización

Desde la Federación explicaron que ahora el objetivo es reactivar el cronograma y asegurar que el evento se desarrolle con normalidad y seguridad.

“Ya se terminó la novela de todas las partes. Ahora hay un proceso de empezar a hacerse las licencias y las médicas. Hay que trabajar a full con los mínimos papeles que faltan y definir dónde y cómo será el circuito para ir a verificarlo”, señalaron fuentes del organismo.

Además, hicieron hincapié en la importancia de generar confianza en las autoridades y la comunidad: “Tenemos la obligación de darle al Gobierno la tranquilidad de que todo va a salir bien: empezando por el intendente, el club, la gente del Valle, pasando por Deportes y la Federación”.

Fechas oficiales del Safari tras las Sierras 2026

Con la organización definida, también se confirmaron las fechas en las que se desarrollará la competencia:

Motos y quads: competirán del 6 al 8 de febrero.

Autos: lo harán del 13 al 15 de febrero.

De esta manera, el calendario queda establecido y APIVA deberá ahora acelerar los preparativos, ajustar la logística, completar trámites pendientes y realizar la verificación del circuito.

Un rally que vuelve a tomar velocidad

El Safari tras las Sierras es una competencia con arraigo popular en Valle Fértil, que año a año reúne a cientos de pilotos, navegantes y aficionados. La polémica por la organización había generado preocupación sobre su realización, pero con este anuncio se despejan las dudas y se reactiva la maquinaria deportiva y logística.

A partir de ahora, pilotos, equipos y espectadores pueden comenzar a prepararse para una nueva edición de este clásico del automovilismo regional, que promete volver con toda su intensidad y convocatoria.