La Municipalidad de la Capital concretó un cambio relevante en su Gabinete con la llegada de Juan Sansó a la Secretaría de Gobierno, en reemplazo de Leandro Fernández. La designación se da en un momento clave de la gestión que encabeza la intendenta Susana Laciar, cuando ya se transita la segunda mitad del mandato y se inicia un nuevo año político y administrativo.

Si bien aún no se realizó el acto protocolar correspondiente, Sansó ya se encuentra desplegando una agenda territorial. En los últimos días participó de recorridas por distintos comedores comunitarios, en el marco de las actividades organizadas por la festividad de Reyes Magos, marcando una presencia activa en áreas sensibles del municipio. Según pudo confirmar este medio, la puesta en funciones oficial está prevista para los próximos días.

Publicidad

Hasta ahora, se desempeñaba como secretario legislativo del Concejo Deliberante de la Capital, cargo que ocupó durante los últimos dos años. Su desembarco en la Secretaría de Gobierno representa su primera experiencia como titular de un área ejecutiva con protagonismo central dentro del organigrama municipal. En diálogo con DIARIO HUARPE, el funcionario confirmó su incorporación al Gabinete al señalar: “Me convocó la intendenta para que me sume al Gabinete para trabajar y trabajar”.

El nuevo secretario cuenta con una extensa trayectoria política vinculada principalmente al ámbito legislativo. Fue diputado provincial y concejal capitalino, con un rol activo durante los gobiernos provinciales peronistas, donde se destacó por su desempeño en la oposición. Además, mantiene un vínculo político cercano con Rodolfo Colombo y forma parte del espacio Actuar.

Publicidad

En gestiones anteriores, Sansó ya había tenido participación en el Ejecutivo municipal, aunque sin ocupar cargos de primera línea. Durante la administración de Alfredo Avelín, fue colaborador cuando Colombo se desempeñaba como secretario de Gobierno, experiencia que ahora retoma desde un rol central y con mayor responsabilidad institucional.

La salida de Leandro Fernández de la Secretaría de Gobierno no implicaría un alejamiento definitivo de la gestión de Laciar. Si bien no existe confirmación oficial, trascendió que el ahora exsecretario podría asumir la conducción de alguna dirección dentro del organigrama municipal. Fernández habría presentado su renuncia en los últimos días, habilitando así el recambio que ya comenzó a ejecutarse en la práctica.