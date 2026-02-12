La Cámara de Diputados debate el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone reducir la edad de imputabilidad a 14 años. En ese marco, la diputada nacional Nancy Picón, del frente Producción y Trabajo, defendió la iniciativa y sostuvo que la reforma no contradice la Constitución ni los tratados internacionales suscriptos por la Argentina.

Durante su intervención, la legisladora afirmó que la Convención sobre los Derechos del Niño no establece una edad específica de imputabilidad, sino que exige que sea “razonable” y acorde a la capacidad del menor para comprender la criminalidad del acto. “Un chico de 14 años entiende perfectamente lo que hace”, expresó.

Picón recordó que originalmente presentó un proyecto que fijaba la edad en 13 años, basándose en el artículo 119 del Código Penal, que establece que desde esa edad un menor puede prestar consentimiento sexual. Finalmente, tras los consensos alcanzados en comisión, el dictamen se unificó en 14 años.

La diputada rechazó las críticas que señalan que la norma busca encarcelar niños. “No es una ley para meter chicos presos, es una ley para resocializarlos”, afirmó. Explicó que el régimen prevé distintas sanciones, desde amonestaciones hasta privación de la libertad, y contempla la figura de un tutor que acompañe al menor y su familia con intervención en educación, salud mental y deporte.

En su discurso, también vinculó la problemática con la pérdida de la cultura del trabajo y cuestionó políticas sociales de gestiones anteriores. “Durante años se destruyó la dignidad de la familia”, sostuvo.

Como ejemplo de políticas públicas, citó la experiencia de San Juan bajo la gestión del gobernador Marcelo Orrego. Mencionó la creación de la Dirección de Salud Mental, el cambio de enfoque hacia un Ministerio de Familia, el boleto educativo gratuito y programas de abordaje del consumo problemático de sustancias. Según indicó, esas medidas permitieron triplicar las altas terapéuticas en tratamientos de jóvenes.

Picón afirmó que la provincia está preparada para aplicar la nueva normativa y destacó que San Juan no registra los mismos índices de conflictividad que otros distritos, atribuyéndolo al trabajo preventivo desarrollado en los últimos años.

Finalmente, sostuvo que la ley no resolverá por sí sola el problema de la inseguridad juvenil, pero consideró que es necesario “empezar a dar respuestas a la sociedad”. “A los 14 años los chicos saben lo que hacen y deben responder cuando cometen un delito”, concluyó.