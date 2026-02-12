El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que en enero un hogar tipo de cuatro integrantes necesitó ingresos por al menos $1.360.299 para no ser considerado pobre, según los datos de la Canasta Básica Total (CBT).

En el mismo informe se indicó que ese mismo hogar necesitó $623.990 para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y no caer en la indigencia.

Durante enero, la CBT registró un aumento del 3,9% respecto de diciembre, mientras que la CBA subió un 5,8%. En términos interanuales, la canasta que mide la pobreza acumuló un incremento del 31,6%.

El informe también detalla que un hogar de tres integrantes necesitó $1.082.956 para no ser pobre, mientras que una familia de cinco personas requirió ingresos por $1.430.735. El valor por adulto equivalente (referencia estadística utilizada para las mediciones) se ubicó en $440.226.

En relación con la indigencia, el valor de la Canasta Básica Alimentaria se ubicó en $201.939 por adulto equivalente. Esto se traduce en $496.769 para un hogar de tres integrantes y $656.301 para uno de cinco personas.

Según el organismo estadístico, la CBA acumuló una suba interanual del 37,6%, reflejando el impacto del aumento de los alimentos en el costo de vida de los hogares argentinos.