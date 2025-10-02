El gobernador Marcelo Orrego inauguró la plaza Cielo Alto, ubicada junto al edificio municipal de Zonda, y las obras de pavimentación con demarcación vial en la totalidad de las calles del barrio Esperanza, donde también se colocaron luminarias LED.

Durante la inauguración, Orrego destacó los beneficios de las obras y señaló que “son muchas las iniciativas que llevamos adelante en la provincia y esto nos debe alentar a pensar que con esfuerzo, disciplina fiscal y sin malgastar, es posible cuidar nuestra economía y seguir creciendo”.

El gobernador resaltó la importancia de la pavimentación, una de las obras más costosas, y afirmó que desde su gestión se priorizó atender este reclamo vecinal, destinando fondos provinciales para intervenir calles en los 19 departamentos. “Creemos que la obra pública representa progreso para todos los sanjuaninos”, agregó.

La plaza Cielo Alto está ubicada sobre la Ruta Provincial N° 12 y cuenta con instalaciones y espacios para el esparcimiento y la recreación de los vecinos. Por su parte, las obras de pavimentación en el barrio Esperanza incluyeron movimientos de suelo y reacondicionamiento de la base, cubriendo 20.500 m² y 3.417 metros lineales.

Estas intervenciones forman parte de la primera etapa del Plan de Pavimentos Urbanos, que también contempla trabajos en San Martín, Angaco, Ullum y Albardón, con el objetivo de mejorar la Red Vial Urbana Municipal y facilitar la circulación hacia lugares de trabajo, centros de salud, educativos, áreas comerciales y de esparcimiento.

El Gobierno provincial suscribió convenios con todos los municipios para concretar la pavimentación o repavimentación de las calles priorizadas por cada comuna.

Del acto participaron, además de Orrego, la ministra de Gobierno, Laura Palma; el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández; el intendente de Zonda, Juan José Atampiz; y otras autoridades provinciales y municipales.