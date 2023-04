Se acerca la Semana Santa y, como todos los años, los servicios se verán afectados por los días feriados establecidos en el calendario oficial. Este 2023, la Semana Santa trae un fin de semana largo que incluye el jueves 6 de abril (día no laborable) y el viernes 7, feriado nacional.

Para que la ciudadanía pueda organizar sus actividades en estos días, es importante conocer cuáles serán las modificaciones en los horarios de los servicios más utilizados.

En cuanto al comercio, el jueves se mantendrá el horario habitual, pero el viernes permanecerá cerrado. En el caso de los supermercados y shoppings, el jueves se mantendrá la actividad normal, mientras que el viernes no abrirán sus puertas.

En el transporte público, la Red Tulum tendrá frecuencia reducida el jueves, como si fuera día sábado, y el viernes tendrá frecuencia reducida como si fuera día domingo. Excepto en los destinos de Difunta Correa y Sierras Azules que verán reforzados esos recorridos. Por su parte, las estaciones de servicio funcionarán con normalidad.

En cuanto a la atención médica, tanto la salud pública como la privada tendrán guardias mínimas de atención. En el caso de las farmacias, el jueves tendrán actividad normal, mientras que el viernes estarán abiertas solo las de turno.

En el ámbito bancario, tanto el jueves como el viernes permanecerán cerrados, por lo que sólo se podrá operar a través de cajeros automáticos. En la administración pública, se mantendrá cerrado ambos días.

En el caso de las despensas y almacenes de barrio, no hay una regla uniforme establecida, por lo que se recomienda consultar directamente con cada establecimiento.

En cuanto a la Municipalidad de Capital, la recolección de residuos tendrá actividad normal hasta el jueves 6, pero el viernes 7 no habrá servicio. A partir del sábado 8 se retomará la actividad normal. El cementerio mantendrá horario normal tanto el jueves como el sábado, mientras que el viernes y el domingo tendrán un horario especial.

El Servicio Fúnebre tendrá actividad normal con guardia las 24 horas. La Feria y Mercado de Abasto tendrán actividad normal el jueves y el sábado, pero el viernes no habrá actividad. En el caso de ECO, no habrá actividad el jueves y el viernes, pero el sábado se retomará la prestación normal. Los Monitores Urbanos y la Playa de Remoción tendrán guardia de emergencia el jueves, no habrá actividad el viernes y el sábado se retomará la actividad normal. En cuanto a las inspecciones municipales, se trabajará normalmente el jueves, no habrá actividad el viernes y se retomará la actividad normal el sábado.

En conclusión, la Semana Santa traerá modificaciones en los horarios de los servicios más utilizados, por lo que es importante tener en cuenta los cambios establecidos en cada uno de ellos para poder organizar de manera adecuada las actividades que se tengan previstas para esos días.