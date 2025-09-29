Cultura y Espectáculos > Confirmado
Soda Stereo anunció su regreso a los escenarios con un show en Buenos Aires
POR REDACCIÓN
Soda Stereo anunció su regreso a los escenarios con un espectáculo único en el Arena de Buenos Aires. La cita será el 21 de marzo de 2026 y marcará un reencuentro simbólico con la formación original de la banda.
El show combinará música y tecnología para revivir la presencia de Gustavo Cerati junto a Charly Alberti y Zeta Bosio. La propuesta busca ofrecer al público una experiencia inmersiva que evoque los momentos más recordados de la historia del grupo.
La noticia se confirmó luego de varias publicaciones en redes sociales que habían generado expectativa entre los seguidores. Desde la organización destacaron: “Gustavo, Charly y Zeta nuevamente juntos en un escenario”.
Como adquirir las entradas
La preventa de entradas comenzará el martes 30 de septiembre a las 10 de la mañana a través de la página oficial del Arena de Buenos Aires. Los tickets estarán disponibles hasta agotar stock.
El regreso de Soda Stereo constituye uno de los eventos musicales más esperados de los últimos años en Argentina y promete convocar a fanáticos de distintas generaciones.
El Presidente encabezará un acto este lunes en Ushuaia para respaldar a los postulantes de La Libertad Avanza rumbo a los comicios legislativos del 26 de octubre. Su visita se da en un contexto de fuerte disputa política local tras haber sido declarado “persona no grata” en la capital fueguina por sus dichos sobre Malvinas.
Un grupo de legisladores presentó un proyecto de resolución para que el Ejecutivo detalle cómo se controla la aplicación de la Ley Martínez Raymonda, que regula las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior. El pedido surge tras la liquidación récord de 7.000 millones de dólares en apenas tres días, bajo el régimen de retenciones cero.
La Selección juvenil dirigida por Diego Placente se impuso 3-1 a Cuba en Valparaíso, en el inicio del Mundial Sub 20 de Chile. El equipo jugó con un hombre menos desde los diez minutos y debió recurrir a un gran esfuerzo colectivo. Los goles fueron de Alejo Sarco, en dos ocasiones, y de Ian Subiabre.
El gobernador bonaerense exigió al Presidente que articule junto a las provincias una estrategia nacional contra el narcotráfico, con inversión en medios, tecnología y agentes. Fue tras el triple crimen en Florencio Varela, donde también respondió a las críticas del Gobierno y apuntó contra Patricia Bullrich.
Tras la viralización de un video donde alumnos de una escuela de Canning, junto a un coordinador, entonaron cánticos antisemitas durante su viaje de egresados en Bariloche desató indignación en la sociedad, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas presentó una denuncia judicial y exigió sanciones.
El Secretario de Seguridad, Enrique Delgado, dio respuesta a los vecinos de Zonda luego de dos años de espera por la garita. La nueva Unidad Operativa se complementará con la colocación inmediata de cámaras estratégicas, mientras se recuerda el exitoso operativo que desarticuló una banda dedicada al robo de aires acondicionados.