Soda Stereo anunció su regreso a los escenarios con un espectáculo único en el Arena de Buenos Aires. La cita será el 21 de marzo de 2026 y marcará un reencuentro simbólico con la formación original de la banda.

El show combinará música y tecnología para revivir la presencia de Gustavo Cerati junto a Charly Alberti y Zeta Bosio. La propuesta busca ofrecer al público una experiencia inmersiva que evoque los momentos más recordados de la historia del grupo.

La noticia se confirmó luego de varias publicaciones en redes sociales que habían generado expectativa entre los seguidores. Desde la organización destacaron: “Gustavo, Charly y Zeta nuevamente juntos en un escenario”.

Como adquirir las entradas

La preventa de entradas comenzará el martes 30 de septiembre a las 10 de la mañana a través de la página oficial del Arena de Buenos Aires. Los tickets estarán disponibles hasta agotar stock.

El regreso de Soda Stereo constituye uno de los eventos musicales más esperados de los últimos años en Argentina y promete convocar a fanáticos de distintas generaciones.