Cultura y Espectáculos
Moda verano 2026: tendencias frescas y audaces para la temporada argentina
POR REDACCIÓN
Hace 2 horas
La temporada primavera-verano 2026 se anticipa como una de las más audaces en años recientes, con influencias de las principales capitales de la moda mundial como París, Londres y Nueva York. La propuesta para el verano argentino combina elegancia, comodidad y un toque futurista que promete renovar el vestuario bajo el sol.
Los diseñadores se inclinan por colores vibrantes, siluetas relajadas y accesorios que destacan, invitando a experimentar con estilos que rompen con lo tradicional. La temporada propone un juego audaz entre lo casual y lo sofisticado, ofreciendo looks cargados de actitud.
- Athleisure Glam: Esta tendencia que fusiona lo deportivo con el glamur sigue vigente y se consolida como un imprescindible para 2026. Camperas impermeables tipo Barbour combinadas con faldas de lentejuelas o pantalones metalizados son protagonistas. Además, remeras oversize se llevan bajo vestidos brillantes, generando un outfit cómodo y versátil. Las zapatillas, sandalias con brillo y stilettos conviven en un mismo conjunto, mezclando casualidad y elegancia con un toque luminoso.
- Butter Yellow se posiciona como el color estrella para el verano, aportando frescura a la moda porteña. Este tono amarillo suave ilumina cualquier conjunto y se combina con colores intensos como rojo, verde o violeta. Los vestidos en butter yellow, tanto largos como cortos, junto con accesorios en el mismo tono pastel, crean looks urbanos y frescos. Para quienes buscan un contraste sofisticado, la combinación con blanco o negro es ideal sin perder protagonismo del color.
- Bermudas Loose serán un básico indiscutido, con cortes holgados hasta la rodilla y tiro medio o bajo. Disponible en denim, lino o eco cuero, esta prenda se adapta tanto a estilos casuales como elegantes. La combinación preferida es bermuda con chaleco, ya sea en conjunto o mezclando texturas diferentes, perfecta para quienes buscan comodidad sin sacrificar estilo en el verano porteño.
- Skinny Sneakers reemplazan a las chunky con un diseño angosto, plano y con inspiración vintage. Modelos clásicos como Nike Cortez, Onitsuka Tiger o Puma Speedcat vuelven a estar en el centro de atención. Estas zapatillas, en colores vibrantes y siluetas delgadas, se combinan con vestidos, bermudas, jeans o polleras. Las medias visibles, blancas o de colores, se convierten en un detalle trendy que completa los looks frescos y relajados.
- Encaje Style deja atrás su exclusividad nocturna para instalarse en el día a día. Faldas, shorts, tops y remeras oversize en encaje se llevan en múltiples colores y se mezclan con tejidos como algodón, gabardina o gasa. Esta combinación genera outfits urbanos con un aire delicado y moderno. Además, los total looks de encaje ganan terreno, aunque la verdadera innovación está en combinarlos con prendas informales, como faldas con zapatillas o shorts sobre bikinis, adaptándose a cualquier plan veraniego.
