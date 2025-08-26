La temporada primavera-verano 2026 se anticipa como una de las más audaces en años recientes, con influencias de las principales capitales de la moda mundial como París, Londres y Nueva York. La propuesta para el verano argentino combina elegancia, comodidad y un toque futurista que promete renovar el vestuario bajo el sol.

Los diseñadores se inclinan por colores vibrantes, siluetas relajadas y accesorios que destacan, invitando a experimentar con estilos que rompen con lo tradicional. La temporada propone un juego audaz entre lo casual y lo sofisticado, ofreciendo looks cargados de actitud.

Publicidad