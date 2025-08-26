Iniciar cada jornada con una rutina matutina estructurada puede tener un impacto profundo en la salud general y en la longevidad. Expertos en bienestar han identificado siete hábitos que, al incorporarse desde temprano, potencian tanto el bienestar físico como el mental.

Estas prácticas, sustentadas en evidencia científica y experiencia clínica, buscan modificar cómo las personas enfrentan las mañanas. La clave está en influir positivamente sobre los ritmos circadianos, que regulan funciones esenciales del cuerpo como la producción hormonal, el metabolismo y los ciclos de sueño y vigilia.

El Dr. Jeffrey Egler, director médico de Next Health, señaló en Real Simple que “mantener hábitos saludables y constantes al inicio del día puede fortalecer estos procesos, lo que se traduce en una mejor salud integral a largo plazo”.

Por su parte, Andrew Hogue, codirector ejecutivo de Neurofit, comparó el sistema nervioso con un barco: “si el sistema nervioso se orienta correctamente desde el principio, resulta mucho más sencillo mantener el rumbo durante el resto del día”.

Los siete hábitos recomendados incluyen prácticas como la hidratación temprana, la actividad física moderada, la atención plena y el disfrute consciente del café. La incorporación de estos elementos contribuye a regular el metabolismo y el equilibrio emocional, facilitando un estilo de vida más saludable y prolongado.

Adoptar estas rutinas desde la mañana crea una base sólida para el bienestar diario y favorece el camino hacia una vida más plena y longeva.