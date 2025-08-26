Una amenaza de bomba movilizó este martes 26 de agosto a la Policía de San Juan y obligó a evacuar a varias escuelas agrotécnicas de la provincia. La advertencia se recibió a través de un llamado telefónico anónimo que indicaba la colocación de un artefacto explosivo en una escuela, aunque no precisaba cuál.

El fiscal Ignacio Achem, a cargo del caso, informó a DIARIO HUARPE que el mensaje fue recibido durante la siesta y que de inmediato se activó el protocolo correspondiente para este tipo de emergencias. “La comunicación fue imprecisa, no se indicó el establecimiento, por eso se decidió evacuar la mayoría de las escuelas agrotécnicas para resguardar a los alumnos y al personal docente”, explicó.

En San Juan funcionan alrededor de 12 escuelas agrotécnicas, distribuidas en distintos departamentos. Ante la falta de información concreta, efectivos de las comisarías jurisdiccionales fueron desplegados en varios puntos para asistir en la evacuación y coordinar los operativos de control. "Estamos en el medio de la investigación. Hasta el momento están llegando a evacuar la mayoría de las escuelas agrotécnicas con colaboración de las comisarías jurisdiccionales", indicó el fiscal.

Uno de los primeros establecimientos en ser desalojado fue la Escuela de Enología, ubicada en calle Paula Albarracín de Sarmiento y 25 de Mayo, en Capital. Rosana Zuccotti, directora del colegio, señaló a este medio que apenas se conoció el llamado, se procedió de inmediato al desalojo. “Lo más importante era sacar a los chicos y docentes fuera del edificio. Afortunadamente, todo se hizo en orden y sin incidentes”, indicó.

El operativo incluyó la delimitación de amplios perímetros de seguridad en los alrededores de los colegios afectados. Se interrumpió el tránsito vehicular y se restringió el acceso de peatones a las zonas cercanas, mientras los grupos especializados en explosivos realizaban inspecciones minuciosas dentro de los edificios.

Hasta el momento, según el fiscal, no se hallaron elementos sospechosos en ninguno de los establecimientos revisados. Sin embargo, las tareas continuaban durante la tarde en distintos colegios de la provincia.

La investigación quedó bajo la órbita de la Fiscalía, que busca determinar la procedencia del llamado y dar con la persona que efectuó la amenaza. Por protocolo, cada advertencia de este tipo es tomada con la máxima seriedad, ya que implica el resguardo inmediato de la comunidad educativa.

El hecho generó un gran despliegue policial en la provincia y mantuvo en alerta a familias y autoridades escolares, que aguardaban novedades mientras avanzaban los controles.