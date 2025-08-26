Así se preparan Franco Colapinto y Gasly para Zandvoort

El equipo Alpine de Fórmula 1 está listo para reanudar la temporada 2025 en el Gran Premio de Países Bajos, la decimoquinta fecha del calendario. Después del receso de verano, los pilotos Franco Colapinto y Pierre Gasly se preparan para regresar al volante en el circuito de Zandvoort. En vísperas de la carrera, ambos compartieron sus impresiones sobre lo que fue la primera mitad de la temporada y sus expectativas para esta segunda parte del año, con el piloto argentino reflexionando sobre su primer año en la categoría.

Para Franco Colapinto, esta carrera tiene un significado especial, ya que marca el primer aniversario de su debut en la Fórmula 1. El piloto argentino describió su primer año como "frenético", lleno de altibajos que han contribuido a su desarrollo. Colapinto también expresó su entusiasmo por competir en Zandvoort, una pista que ya conoce por haber realizado pruebas allí a principios de año. Además, destacó el valor sentimental que tiene el país para él, pues gran parte de su carrera en categorías de desarrollo la realizó con equipos neerlandeses como Van Amersfoort Racing y MP Motorsport.

Tras el descanso, Franco Colapinto mostró en sus redes sociales que combinó el tiempo libre con un intenso entrenamiento. “Disfruté de unas vacaciones estupendas y de un tiempo precioso con mi familia y amigos”, comentó, mientras se enfocaba en su "entrenamiento y estado físico" para afrontar la recta final de la temporada. El piloto también expresó su gratitud al equipo por el arduo trabajo de la primera mitad del año y se mostró listo para las dos últimas rondas en Europa antes de la gira por otros continentes.

Franco Colapinto se entrena para lo que viene

Por su parte, Pierre Gasly también se tomó un merecido descanso. El francés pasó tiempo con su familia, amigos y su perro en Portugal, lo que le permitió desconectarse de la intensa y difícil primera mitad de la temporada. Gasly aseguró que todo el equipo necesitaba ese respiro y que ahora están motivados para afrontar las diez carreras restantes del calendario. El piloto se mostró emocionado por volver a Zandvoort, un circuito clásico con curvas peraltadas que, según él, lo hacen "único y emocionante".

El francés recordó el podio que consiguió en 2023 en el mismo circuito, un hito que lo motiva a buscar un resultado prometedor para empezar con fuerza el "sprint final" de la temporada. Con el cierre obligatorio de las fábricas ya finalizado, la Fórmula 1 se concentra en la costa de Holanda Septentrional para dar inicio a la segunda mitad del año. Zandvoort, con sus dunas y curvas desafiantes, se presenta como el escenario ideal para el regreso de la máxima categoría del automovilismo.