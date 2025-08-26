Política > Negociación salarial
Comenzó una nueva reunión de paritaria docente 2025 en San Juan
POR REDACCIÓN
Este martes 26 de agosto de 2025, comenzó la cuarta sesión de la tercera reunión paritaria docente del año 2025. La convocatoria fue presidida por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y la ministro de Educación, Silvia Fuentes. Esta nueva instancia de negociación se desarrolla en el marco de las discusiones salariales y laborales entre el Gobierno provincial y los gremios del sector educativo.
En representación del Ejecutivo provincial, además de Gutiérrez y Fuentes, participan el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; la secretaria de Educación, Mariela Lueje; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; la jefa de la Asesoría Letrada del Ministerio de Educación, Vanesa Débora Mestre; y los asesores jurídicos de la Secretaría de Educación, Martin Recabarren y Adriana Aguirre.
Por el sector gremial, se encuentran presentes representantes de los tres sindicatos docentes con presencia en la provincia. Por UDAP asisten la secretaria General, Patricia Quiroga; el secretario Gremial, Franco Lucero; y el asesor Técnico, Walter Ríos. Por AMET participan el secretario General, Daniel Quiroga; el secretario Gremial, Francisco Campos; y el secretario Adjunto, Adrián Ruiz. En tanto, por UDA integran la mesa de negociación la secretaria General, Karina Navarro; el asesor Letrado, Roberto Correa Esbry; la secretaria Gremial, Gisella Abrego; y la secretaria Adjunta, María Elena Hierrezuelo.
Esta cuarta sesión tiene como objetivo continuar el diálogo entre las partes en el marco de las paritarias docentes 2025, un proceso que busca definir condiciones laborales y salariales para el sector educativo en la provincia de San Juan. La reunión se da en un contexto de seguimiento permanente por parte de las entidades sindicales y del Gobierno, con el propósito de avanzar en acuerdos que permitan cerrar la negociación anual.
