Medios de Mendoza confirmaron este martes que las compañías que organizan tours de compras hacia Chile han decidido suspender sus servicios de manera temporal. La medida se adopta en medio de la preocupación generada por audios y mensajes que circulan en redes sociales, donde se advierten presuntas amenazas contra argentinos tras los incidentes ocurridos en el partido entre Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile.

De acuerdo con la información difundida, las grabaciones apuntan a que grupos violentos de hinchas chilenos estarían planeando represalias contra vehículos con patente argentina, incluso sugiriendo que los hospitales del país vecino no atenderían a turistas en caso de agresiones.

Frente a este escenario, empresas mendocinas que organizan viajes de compras decidieron frenar las salidas programadas para esta semana. “Decidimos frenar todo desde el sábado pasado por las amenazas que empezaron a circular contra argentinos. Incluso colegas nuestros ya tuvieron incidentes esta semana, como piedrazos a colectivos”, aseguró un coordinador de la empresa Punto Viajes en diálogo con Radio Post.

El empresario detalló que la seguridad de los pasajeros y de las unidades es la prioridad, por lo que esperan retomar la actividad recién en septiembre. “Nos dijeron desde Santiago que no salgamos todavía. Nos preocupa que las amenazas vayan contra cualquier patente argentina por lo que pasó en el partido. Es un tema de barras, pero lo estamos pagando todos”, agregó.

Cada unidad transporta hasta 60 personas y la cancelación impacta fuertemente en el sector, que depende en gran parte de estos viajes. “Son dos viajes semanales que se cancelan. Perdemos ingresos, pero no podemos exponer a la gente”, expresó el referente.

Mientras tanto, las empresas continúan monitoreando la situación junto a contactos en Chile para definir cuándo será seguro reanudar los traslados. Por ahora, los tours seguirán suspendidos hasta nuevo aviso