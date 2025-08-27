El asesinato de Mario Alday, el jubilado hallado maniatado en incendiado en su vivienda de Villa del Carril, dio un giro inesperado. El juez de garantías Gerardo Fernández Caussi resolvió revocar la prisión preventiva que pesaba sobre Iván Gamboa, el lavacoches de 26 años que había sido el primer detenido y acusado por el crimen.

La decisión de la Justicia, que se tomó en la mañana de este martes, se dio en el marco de una audiencia de revisión de la medida contra Gamboa. El pedido fue realizado por el fiscal Sebastián Gómez, junto con el ayudante fiscal Adrián Elizondo y la fiscalizadora Agostina Pérez, quienes solicitaron sustituir la prisión preventiva por acción menos grave para quien fue el primer sospechoso del caso.

La defensora oficial de Gamboa, Cecilia Mut, también fue una de las primeras en solicitar la audiencia para lograr la liberación de su cliente.

Gamboa, llevaba varios días detenido en una comisaría de Rawson, ahora deberá cumplir una serie de medidas alternativas a la prisión. El joven fijó domicilio en la vivienda de su madre, en un barrio de Rawson y deberá presentarse dos veces por semana durante un mes en la Subcomisaría Ansilta, para que la Justicia pueda controlar sus movimientos.

El cambio de rumbo en la investigación surgió luego de la detención de un nuevo sospechoso, Ángel Nahuel Flores, un joven de 28 años con un largo historial delictivo y que había salido del Penal de Chimbas hace dos meses. La detención de Flores se dio tras un exhaustivo trabajo de análisis de cámaras de seguridad, que lo habrían ubicado en la zona del crimen. También fueron secuestradas prendas de vestir que coincidirían con las que llevaba puestas, el día del crimen, según consta en los registros en videos de cámaras de seguridad, lo cual lo posicionan como un nuevo principal sospechoso del crimen del jubilado Mario Alday.

Flores quedó a disposición del Segundo Juzgado de Instrucción, el mismo que decidió liberar a Gamboa. Ahora será indagado y la investigación se centrará en determinar su rol en el crimen, mientras que la situación de Gamboa podría cambiar nuevamente si la Justicia lo considera necesario.