Durante la tarde de este martes 26 de agosto, un grupo de alumnos del nivel secundario de la Escuela Comercio Manuel Belgrano, ubicada sobre avenida Alem pasando Maipú, interrumpió el tránsito en la zona y provocó un importante operativo policial.

El corte se produjo en la esquina de Alem y Maipú, donde los estudiantes instalaron barricadas y encendieron un contenedor de basura, lo que motivó la intervención de bomberos para controlar el fuego y prevenir riesgos.

El tránsito en la avenida se vio interrumpido, generando demoras y preocupación entre vecinos y conductores que circulaban por la zona. La policía permaneció en el lugar para mantener el orden y evitar que la situación se agravara.

Según informaron fuentes del establecimiento, los alumnos reclamaban explicaciones ante el cambio de dirección del colegio y pedían el regreso de un exdirectivo. La manifestación se desarrolló de manera visible en plena vía pública, afectando la circulación habitual y concentrando la atención de los medios y vecinos.

Hasta el cierre de esta edición, no se registraron heridos y el personal de seguridad logró controlar la situación mientras los estudiantes permanecían en la vereda del establecimiento, continuando con el reclamo de manera pacífica tras el primer momento de tensión.