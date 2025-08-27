Departamentales > Obra pública
Chimbas sumó 34 nuevas lámparas LED para mejorar la seguridad en Villa Nueva Argentina
POR REDACCIÓN
La Municipalidad de Chimbas dejó inaugurada la nueva iluminación LED en la Villa Nueva Argentina, una obra esperada por los vecinos que apunta a reforzar la seguridad y mejorar la calidad de vida en el barrio. En total, se instalaron 34 lámparas LED de 100 watts, además de brazos metálicos faltantes y trabajos de mantenimiento en el tendido eléctrico.
Durante el acto, la intendenta Daniela Rodríguez destacó que el proyecto se concretó con recursos y mano de obra propia: “Estamos cumpliendo una vez más con la promesa de mejorar la calidad de vida de los vecinos, con obras que significan seguridad, ahorro y cuidado del ambiente”.
Además de la instalación de luminarias, se ejecutaron operativos de limpieza y pintura, junto al despeje de ramas que mejoran la visibilidad en la vía pública. Según Rodríguez, esta acción forma parte de un plan más amplio: “Nuestro objetivo es alcanzar el 100% de iluminación LED en todo Chimbas, y cada barrio que se ilumina nos acerca un paso más a esa meta”.
La implementación de esta tecnología no solo optimiza la seguridad, sino que también genera mayor ahorro en el consumo eléctrico y reduce el impacto ambiental. "La iluminación LED es más eficiente y sostenible. Nos permite cuidar nuestros recursos y, al mismo tiempo, dar una respuesta concreta a las necesidades de la comunidad”, resaltó la jefa comunal.
De esta manera, la Villa Nueva Argentina se suma a la lista de sectores que ya cuentan con este tipo de iluminación en Chimbas, en el marco de un plan de obras públicas que se despliega a lo largo y ancho del departamento.