La Municipalidad de Chimbas dejó inaugurada la nueva iluminación LED en la Villa Nueva Argentina, una obra esperada por los vecinos que apunta a reforzar la seguridad y mejorar la calidad de vida en el barrio. En total, se instalaron 34 lámparas LED de 100 watts, además de brazos metálicos faltantes y trabajos de mantenimiento en el tendido eléctrico.

Durante el acto, la intendenta Daniela Rodríguez destacó que el proyecto se concretó con recursos y mano de obra propia: “Estamos cumpliendo una vez más con la promesa de mejorar la calidad de vida de los vecinos, con obras que significan seguridad, ahorro y cuidado del ambiente”.

Además de la instalación de luminarias, se ejecutaron operativos de limpieza y pintura, junto al despeje de ramas que mejoran la visibilidad en la vía pública. Según Rodríguez, esta acción forma parte de un plan más amplio: “Nuestro objetivo es alcanzar el 100% de iluminación LED en todo Chimbas, y cada barrio que se ilumina nos acerca un paso más a esa meta”.

La implementación de esta tecnología no solo optimiza la seguridad, sino que también genera mayor ahorro en el consumo eléctrico y reduce el impacto ambiental. "La iluminación LED es más eficiente y sostenible. Nos permite cuidar nuestros recursos y, al mismo tiempo, dar una respuesta concreta a las necesidades de la comunidad”, resaltó la jefa comunal.

De esta manera, la Villa Nueva Argentina se suma a la lista de sectores que ya cuentan con este tipo de iluminación en Chimbas, en el marco de un plan de obras públicas que se despliega a lo largo y ancho del departamento.