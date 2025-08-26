Tras el pedido de búsqueda que se había emitido en las últimas horas, una adolescente de 15 años fue localizada sana y salva este viernes en Rawson. Según informaron fuentes policiales, la joven fue hallada alrededor de las 13.15 en el interior de Villa del Carril.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la subcomisaría Villa Hipódromo, quienes realizaron tareas investigativas que permitieron dar con su paradero. La intervención también contó con el trabajo de la Unidad Fiscal de Investigación y del personal policial de Búsqueda y Rescate de Personas.

Publicidad

La adolescente fue restituida a su hogar en compañía de sus familiares, confirmaron voceros oficiales. Con este hallazgo se dio por finalizada la búsqueda, que había generado preocupación en la comunidad.