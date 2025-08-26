La cantante estadounidense Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce sorprendieron a sus seguidores con el anuncio de su compromiso matrimonial a través de Instagram. La publicación conjunta incluyó una emotiva sesión de fotos que capturó el instante de la propuesta, acompañada por una frase que generó gran atención entre sus fanáticos: “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”.

Las imágenes muestran a Kelce arrodillado en un jardín adornado con flores blancas, rojas y rosas, mientras le ofrece el anillo de compromiso a Swift. En otra fotografía, la pareja aparece abrazada tras la propuesta. El anillo, una banda dorada con un diamante central, se convirtió en el foco principal, lucido en el dedo anular izquierdo de la cantante, junto a un reloj.

Para la ocasión, ambos eligieron atuendos coordinados: él vistió una chomba negra con pantalones cortos blancos y mocasines negros, mientras que ella optó por un vestido midi blanco con rayas negras, sandalias marrones y su característico labial rojo.

El posteo estuvo musicalizado con la canción “So High School”, incluida en el álbum The Tortured Poets Department de Swift. La letra refleja la conexión especial entre ambos y la sensación de enamoramiento, destacando versos como: “Me siento como un estudiante de secundaria cada vez que te miro / Quiero encontrarte entre la multitud solo para esconderme de ti”.

Aunque los comentarios en la publicación fueron desactivados, los seguidores expresaron su alegría y apoyo en otras redes sociales como X. Mensajes como “Es una historia de amor, Taylor acaba de decir ‘¡sí!’” y “Te mereces toda la felicidad de este mundo” inundaron las plataformas, evidenciando la emoción que despertó el anuncio.

Además, muchos fans reflexionaron sobre el recorrido amoroso de la cantante, recordando que Swift ha narrado en sus canciones desde la adolescencia sus experiencias románticas y desamores. Una seguidora expresó: “Taylor Swift escribió canciones de desamor desde los 15 años... hoy por fin es amada, por fin se casa. Si lloré, admiro su resiliencia de seguir creyendo, y me inspira a no rendirme. ¡Que viva el amor!”.