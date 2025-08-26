Rawson, en conjunto con la Feria de Artesanos y Productores del Médano de Oro, anunció la realización de la 2° Edición de la Fiesta del Pan y la Semita, un evento que busca rescatar las costumbres locales y brindar un espacio para disfrutar en familia.

La cita será el domingo 31 de agosto de 2025 a partir de las 13 horas en la Plaza Bolaños del Médano de Oro (calle Ramón Franco, pasando Calle 6). El encuentro contará con propuestas para todos los gustos, desde un concurso gastronómico hasta espectáculos artísticos y feria de emprendedores.

Concurso

Ya se encuentran abiertas las inscripciones para quienes deseen participar del certamen que premiará a los mejores exponentes en las categorías Pan y Semita. Los interesados podrán anotarse hasta el 29 de agosto y solicitar más información al teléfono 2644586305.

La tradición se combinará con la música, la danza y el sabor. Foto: Gentileza

El evento contará con un programa artístico variado, donde se presentarán artistas y academias locales que le pondrán ritmo y color a la jornada: Maxi Vera, Almas Medaneras, Instituto Beirut, Instituto Olé Flamenco, Instituto Rocío, Javier Lucero y también habrá amasado en vivo.

Además, habrá una gran feria de artesanos y emprendedores, sumando una propuesta gastronómica y cultural que enaltece las raíces rawsinas.