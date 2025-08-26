Una delegación de 15 estudiantes secundarios viajará a la ciudad de La Plata para representar a San Juan en la VIII edición del Modelo de Naciones Unidas, que se desarrollará del 22 al 26 de septiembre en la República de los Niños. Se trata del encuentro académico más grande del país, que convoca a más de 2.000 alumnos de entre 4° y 6° año de 95 instituciones educativas.

En esta oportunidad, los sanjuaninos asumirán la representación de Irlanda y la República Checa, con el desafío de exponer discursos, formular propuestas y defender posturas en torno a los debates internacionales. Entre los ejes que se tratarán figuran la influencia de la inteligencia artificial en procesos electorales, la sostenibilidad de la deuda pública, los cambios en el trabajo por plataformas digitales y los dilemas éticos de la fertilidad y la gestación subrogada.

El grupo viene preparándose desde hace meses mediante lecturas especializadas, seguimiento de noticias globales y debates internos, con el fin de perfeccionar sus habilidades en oratoria, negociación y argumentación.

El año pasado, San Juan debutó en este modelo a través del Colegio Dr. B.A. Houssay, cuyos alumnos representaron al Fondo Monetario Internacional (FMI) y lograron varios reconocimientos, entre ellos: Mejor negociación de tratados, Mejor discurso, Mejor oratoria y Revelación de la delegación.

El Modelo ONU no solo constituye una instancia educativa única, sino también un espacio que promueve la formación en valores democráticos, el respeto, la tolerancia y la búsqueda de consensos. Por ello, la experiencia despierta entusiasmo en los adolescentes que ven en este espacio la posibilidad de pensar el futuro en clave global.

Sin embargo, la participación requiere un esfuerzo económico importante. Para lograr cubrir los gastos del viaje, los estudiantes y sus familias están organizando rifas, ventas de comidas y otras actividades solidarias que les permitan financiar la estadía en La Plata y garantizar la presencia de toda la delegación.