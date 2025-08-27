En un evento frente a empresarios, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, volvió a referirse al escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y aseguró que el Gobierno se va “a atener a lo que la justicia investigue”, aunque criticó duramente el trabajo del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo.

“Ahora apareció este incidente que creemos que es un manejo político. No sabemos exactamente qué es lo que pasa con este señor tan famoso estos días”, expresó Francos, en referencia al ex funcionario.

El ministro coordinador recordó que habló varias veces con Spagnuolo, quien “tenía la misión de dar de baja todas las pensiones por discapacidad truchas”. Agregó: “Lo vienen demorando… que las cartas documento, que esto, que lo otro, y todavía no se llegó a dar de baja, solamente unas poquitas, pero la realidad es que nosotros pensamos que la mitad de ellas no deberían estar hoy existiendo”.

Francos reconoció que la actual gestión del presidente Javier Milei no ha sido “totalmente eficiente en corregir” esas irregularidades, pero destacó que ahora saben “dónde está el problema”. “Nosotros nos vamos a atener a lo que la justicia investigue. No queremos emitir ninguna opinión“, aclaró.

Las declaraciones se dieron en el marco del Encuentro Red Acero, realizado en el Hotel Hilton de Buenos Aires, que reunió a referentes del sector de artículos para el hogar.

Para Francos, “todo el sistema de beneficios sociales de la Argentina, como el de jubilados o el de discapacitados, es poroso, por llamarlo de alguna manera suave, y por ahí se han escapado cientos de millones de dólares”.

El jefe de Gabinete agregó que, “más allá de todas estas discusiones de los últimos días, del Andis, del fentanilo, de todas estas cosas que quieren adjudicarle al Gobierno”, el oficialismo “va a generar una sorpresa en las elecciones”.

“Todo esto forma parte de una artillería política ya muy conocida en la Argentina y que la gente no compra. Cuando uno analiza un poco lo que se dice en las redes sociales, ves que la gente sabe que esto forma parte de la pirotecnia política histórica. Así que yo estoy convencido de que las elecciones nacionales las ganamos bien y que las provinciales de Buenos Aires la estamos peleando”, vaticinó.

Francos también cuestionó la postura de la oposición, que según él busca presentar al oficialismo “como los crueles” por no aumentar las “jubilaciones indignas o las pensiones de los discapacitados“.

Por último, criticó el accionar del resto de los bloques en el Congreso, que aprobaron proyectos que, según el Gobierno, afectan las cuentas públicas. “Nos enfrentan a esa posición con un montón de leyes para pegarnos en el superávit, en el equilibrio fiscal que tenemos, porque todas esas leyes generan gastos o para que digamos que no, como lo estamos haciendo, no vamos a aprobar gastos que nos impongan déficit”, cerró.