La empresa agroindustrial Solfrut SRL, con sede en San Juan, quedó en el centro de la polémica luego de que circularan denuncias de supuestos despidos masivos de trabajadores en sus plantas de Santa Lucía, 25 de Mayo y Sarmiento.

A través de mensajes que trascendieron en las últimas horas, empleados aseguraron que se habrían producido más de 25 cesantías y señalaron que la situación estaría vinculada a la reducción de compras estatales de raciones alimenticias, lo que habría impactado en la producción.

Sin embargo, en diálogo con DIARIO HUARPE, desde la Secretaría de Industria, Comercio y Servicios aclararon que las versiones no son correctas. “No se trata de despidos masivos. Solo se han producido algunos despidos puntuales que no superan las ocho personas”, explicaron.

La firma, que forma parte del Grupo Phrónesis y se especializa en la producción, elaboración y comercialización de alimentos, aceite de oliva y vino, atribuyó la medida a un proceso de reestructuración interna. “Es una reorganización que se viene trabajando por el fin de la temporada del aceite de oliva y que no implica un recorte masivo de personal”, destacaron.