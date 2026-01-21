Publicidad
Policiales

Tragedia laboral: un obrero falleció tras recibir una descarga eléctrica

Un hombre de aproximadamente 44 años falleció este miércoles en Chimbas mientras realizaba tareas de construcción. Personal policial y de emergencias constató su muerte en el lugar.

POR REDACCIÓN

21 de enero de 2026
Ocurrió este miércoles en el barrio Parque Industrial, la víctima se encontraba realizando tareas de construcción. (Foto archivo)

Un trágico accidente laboral se produjo este miércoles en Chimbas, en el barrio Parque Industrial, cerca de la Capilla San Cayetano, donde un obrero perdió la vida al recibir una descarga eléctrica mientras realizaba tareas de construcción.

Según informaron fuentes policiales, la víctima tenía aproximadamente 44 años y se encontraba realizando un contrapiso utilizando una máquina hormigonera alquilada. Por causas que aún son materia de investigación, sufrió la descarga que le provocó la muerte en el acto.

Hasta el lugar llegaron efectivos policiales y personal de emergencias médicas, quienes confirmaron el deceso. La identidad del hombre aún no fue confirmada mientras las autoridades avanzan con las pericias para determinar las circunstancias exactas del accidente.

