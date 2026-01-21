Policiales
Tragedia laboral: un obrero falleció tras recibir una descarga eléctrica
POR REDACCIÓN
Un trágico accidente laboral se produjo este miércoles en Chimbas, en el barrio Parque Industrial, cerca de la Capilla San Cayetano, donde un obrero perdió la vida al recibir una descarga eléctrica mientras realizaba tareas de construcción.
Según informaron fuentes policiales, la víctima tenía aproximadamente 44 años y se encontraba realizando un contrapiso utilizando una máquina hormigonera alquilada. Por causas que aún son materia de investigación, sufrió la descarga que le provocó la muerte en el acto.
Hasta el lugar llegaron efectivos policiales y personal de emergencias médicas, quienes confirmaron el deceso. La identidad del hombre aún no fue confirmada mientras las autoridades avanzan con las pericias para determinar las circunstancias exactas del accidente.
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispuso una amnistía general para sanciones pendientes de la temporada 2025, lo que dejó sin efecto las multas y suspensiones que afectaban a varios futbolistas, incluidos jugadores de Estudiantes de La Plata por el polémico “pasillo de espaldas” ante Rosario Central.