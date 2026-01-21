Un trágico accidente laboral se produjo este miércoles en Chimbas, en el barrio Parque Industrial, cerca de la Capilla San Cayetano, donde un obrero perdió la vida al recibir una descarga eléctrica mientras realizaba tareas de construcción.

Según informaron fuentes policiales, la víctima tenía aproximadamente 44 años y se encontraba realizando un contrapiso utilizando una máquina hormigonera alquilada. Por causas que aún son materia de investigación, sufrió la descarga que le provocó la muerte en el acto.

Hasta el lugar llegaron efectivos policiales y personal de emergencias médicas, quienes confirmaron el deceso. La identidad del hombre aún no fue confirmada mientras las autoridades avanzan con las pericias para determinar las circunstancias exactas del accidente.