Tras detener la pelea en UFC 294, Johnny Walker explicó qué ocurrió con el árbitro

Johnny Walker todavía no tiene idea de por qué se detuvo su pelea con Magomed Ankalaev. Los contendientes de Peso Semi-Pesado apenas comenzaron el sábado pasado en UFC 294 antes que su pelea fuera pausada después de recibir un rodillazo ilegal en la cabeza, pero luego un médico del ring determinó que no estaba en condiciones de continuar. En diálogo con The MMA Hour el lunes, el brasileño reconoció cómo fue la situación.

"Me preguntó si quería seguir peleando. Dije si.' Él dijo: '¿Dónde estás?' No quería decir la respuesta incorrecta porque estaba emocionado cuando él estaba haciendo la prueba y quería decir la respuesta correcta. Pensé en decir Abu Dhabi... y luego dije: 'Bien, estoy en el maldito desierto, hermano'. Estoy aquí. Estoy bien. Estoy en el desierto. Estoy en el Medio Oriente'", fue lo que partió diciendo Walker.

Luego, Johnny también dictó: "Puedo hablar bien inglés. El médico no hablaba su lengua materna y además tenía un fuerte acento, entiendo lo que dijo. Traté de explicarle y darle la respuesta correcta, pero en medio de la situación, tal vez peleo por la oportunidad por el título y todo, mi mente va a mil millas por hora. Recibí el disparo en la cara y estaba bien para pelear. Incluso en mi última pelea contra Anthony Smith , dijo que ataqué a su familia, no tenía idea de lo que estaba hablando. "Atacaste a mi familia". '¿Qué?' No entendí".

Enojo de Johnny Walker

"Es la misma situación. Es muy complicado porque vas a mil millas por hora, estás luchando por tu vida y tu carrera, con la esperanza de tener una oportunidad por el título después, y todo termina, es muy decepcionante. Creo que eso fue todo. Tal vez me preguntó qué pelea es esa, tal vez le respondí: 'Hermano, es una pelea muy importante'. Es una pelea para conseguir una oportunidad por el título, para el campeón, vamos. Estaba tratando de demostrar que estaba bien", expresó el peleador de UFC.

Para cerrar, Johnny Walker afirmó: "Me estaba desesperando un poco porque no quiero que la pelea se detenga. Entrenamos tan duro para ese momento que yo también estaba un poco desesperado en ese momento. Creo que primero debería darme cinco minutos para intentar tranquilizarme y luego venir a preguntarme. Tal vez traiga al maldito traductor, puede hablar mi idioma correctamente. No me dieron tiempo para calmarme y recuperarme. Si me hubieran dado una patada en los huevos, tengo cinco minutos para recuperarme. Me dan un rodillazo en la cara, no tengo nada que recuperar".