La Liga Jachallera de Fútbol fue intervenida por la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ). La entidad gubernamental resolvió interrumpir el mandato del presidente Ricardo Guerrero y designó a un triunvirato normalizador. El grupo, integrado por Elio Argentino Rodríguez, Sebastián Facundo Quiroga y José Fabián Barrionuevo, tendrá la misión de conducir a la institución por 180 días. La medida se tomó a raíz del vencimiento del mandato de las anteriores autoridades y de la falta de cierre de gestiones administrativas desde 2021, además de otros incumplimientos. La conducción del triunvirato, confirmó que las competencias programadas para este fin de semana continuarán con normalidad.

La entidad madre del fútbol en Jáchal se encuentra en un periodo de importantes cambios luego de la decisión tomada por la IGPJ, un organismo dependiente del Ministerio de Gobierno de San Juan. Este viernes 5 de septiembre se oficializó la determinación que puso fin a la gestión de Ricardo Guerrero al frente de la institución, estableciendo un nuevo grupo de trabajo para la normalización.

Los elegidos para esta labor son Elio Argentino Rodríguez, Sebastián Facundo Quiroga y José Fabián Barrionuevo. Ellos asumieron inmediatamente la responsabilidad de dirigir la entidad para normalizar su situación legal y asegurar la continuidad de las actividades deportivas. El objetivo es buscar restablecer el orden institucional, tras detectar irregularidades en la administración y el incumplimiento de los plazos establecidos en el estatuto.

Según la documentación entregada a los nuevos encargados, el último mandato de la Liga había concluido el 30 de abril de 2023, sin que se efectuara la renovación pertinente. Asimismo, se señala que la comisión saliente demostró incapacidad de gestión y falta de aptitud para realizar las funciones otorgadas, ignorando incluso las prórrogas que se habían concedido.

El reporte de Personería Jurídica destacó que la administración anterior dejó el interés público de la asociación seriamente comprometido, con asuntos sin concluir desde el 31 de diciembre de 2021 y una serie de faltas que vulneraron los plazos estatutarios y el orden jurídico vigente.

Con este dictamen, la Liga Jachallera inició un proceso de reorganización institucional. El desafío más inmediato es organizar las competiciones en marcha, llamar a la regularización administrativa y preparar el camino para una futura renovación de autoridades. Por lo pronto, el fútbol en Jáchal queda bajo la conducción del triunvirato, para que la entidad recupere la solidez y credibilidad que la comunidad deportiva requiere.