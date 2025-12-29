El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en una entrevista que su país destruyó una “gran instalación” en el marco de su campaña contra presuntas redes de narcotráfico vinculadas a Venezuela, aunque no precisó si el ataque se efectuó dentro del territorio venezolano ni ofreció detalles operativos.

Trump describió el hecho diciendo que la instalación era una planta “de donde salen los barcos” utilizados para transportar drogas, y que “hace dos noches la destruimos… así que les dimos un golpe muy duro”. Esta declaración fue hecha durante una entrevista radial el viernes y luego difundida por medios estadounidenses, marcando lo que, de confirmarse, sería la primera acción terrestre de EE.UU. en Venezuela dentro de esta campaña que hasta ahora se había centrado en ataques marítimos contra embarcaciones.

La campaña militar de Washington, denominada por la administración Trump como parte de un esfuerzo por combatir el narcotráfico, había consistido en ataques contra embarcaciones sospechosas en aguas del Caribe y el Pacífico, medidas que según EE.UU. buscan interrumpir rutas de contrabando. Sin embargo, las autoridades estadounidenses no han confirmado oficialmente ni detallado la operación ni la ubicación del objetivo.

Expertos y analistas internacionales señalan que llevar a cabo un ataque en tierra firme en Venezuela implicaría una escalada significativa en el conflicto, ya que hasta ahora los esfuerzos de EE.UU. se habían centrado en acciones marítimas, decomisos y sanciones económicas. La falta de información oficial sobre el método y el objetivo de la acción deja varios interrogantes abiertos sobre su alcance real.

Hasta el momento, el Gobierno venezolano no ha emitido una reacción oficial a las declaraciones de Trump, ni se han publicado comunicados de las fuerzas armadas de EE.UU. que confirmen o amplíen los detalles de la supuesta operación. La falta de confirmación independiente levanta dudas sobre la naturaleza exacta de lo anunciado y si efectivamente se trató de un ataque terrestre o de otro tipo de acción ofensiva.

Este anuncio se produce en un contexto de tensiones crecientes entre Washington y Caracas, donde la administración estadounidense ha incrementado los esfuerzos militares y diplomáticos bajo el argumento de combatir el “narco-terrorismo”, mientras que el gobierno de Venezuela denuncia intentos de desestabilización e intervencionismo.