El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó este jueves de manera oficial el Consejo de Paz, una nueva iniciativa internacional con la que aseguró buscar “una paz hermosa, duradera y gloriosa” a escala global. Durante el anuncio, el mandatario se mostró confiado en que su propuesta permitirá alcanzar mayor estabilidad en distintas regiones del mundo.

“Vamos a tener paz en el mundo”, afirmó Trump, quien sostuvo que su visión no se limita a conflictos puntuales. “Será una paz hermosa, duradera y gloriosa para esa región y para todo el mundo, porque yo llamo al mundo una región. El mundo es una región”, expresó el inquilino de la Casa Blanca, al insistir en el carácter global del proyecto.

En su discurso, el presidente estadounidense también destacó una mejora en el escenario internacional durante el último año. “Hoy el mundo es más rico, más seguro y mucho más pacífico de lo que era hace apenas un año”, aseguró, y remarcó que su administración logró desactivar diversos focos de tensión que, según dijo, “mucha gente ni siquiera sabía que existían”.

La iniciativa fue presentada luego del envío de invitaciones a unos 60 países para integrar el Consejo de Paz. Este jueves, además de Trump, el documento constitutivo fue firmado por representantes de 18 países, dando así el primer paso formal para la creación del organismo.

Sin embargo, el anuncio generó reacciones dispares en la comunidad internacional. Varios países europeos, entre ellos Francia, Alemania, el Reino Unido y Noruega, manifestaron su escepticismo respecto al plan impulsado desde Washington y plantearon dudas sobre su alcance y efectividad.

Según reportes de prensa, uno de los principales interrogantes gira en torno a los poderes y funciones del nuevo consejo. El diario Financial Times señaló que el documento fundacional subraya la necesidad de contar con un “organismo internacional de construcción de paz más ágil y eficaz”, lo que alimentó versiones sobre una posible superposición o competencia con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“El Consejo de Paz es una organización internacional que busca promover la estabilidad, restaurar una gobernanza fiable y conforme a la ley, y asegurar una paz duradera en zonas afectadas o amenazadas por conflictos”, indica el estatuto citado por el medio británico.

En tanto, un funcionario estadounidense declaró al portal Axios que el nuevo órgano no estará enfocado exclusivamente en Gaza, sino que tendrá una mirada más amplia sobre distintos escenarios de conflicto en el mundo, en línea con la visión global planteada por el presidente Trump.