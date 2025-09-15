Salud y Bienestar > Desinfección
Tu teclado puede estar más sucio que un baño: aprende a limpiarlo correctamente
POR REDACCIÓN
El teclado que usas diariamente puede acumular más suciedad de la que imaginas, incluso superando a un váter en cantidad de gérmenes. Restos de alimentos, polvo y aceites naturales de la piel se depositan en sus teclas, convirtiéndolo en un ambiente ideal para bacterias y virus.
Para mantenerlo limpio y reducir riesgos para la salud, es fundamental realizar una limpieza frecuente y adecuada. No basta con pasar un paño seco; es necesario desinfectar y eliminar la suciedad incrustada entre las teclas.
Algunos consejos para una limpieza efectiva incluyen desconectar el teclado antes de comenzar, utilizar aire comprimido para eliminar polvo y restos, y aplicar productos desinfectantes específicos con un paño suave sin empapar el dispositivo. Evitar líquidos en exceso es clave para no dañarlo.
