Salud y Bienestar > Desinfección

Tu teclado puede estar más sucio que un baño: aprende a limpiarlo correctamente

Restos de comida, polvo y aceites corporales hacen de tu teclado un foco de gérmenes. Te contamos cómo desinfectarlo y mantenerlo limpio para evitar riesgos.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Restos de alimentos, polvo y mugre lo convierten en un ambiente ideal para bacterias y virus. Foto: Gentileza.

El teclado que usas diariamente puede acumular más suciedad de la que imaginas, incluso superando a un váter en cantidad de gérmenes. Restos de alimentos, polvo y aceites naturales de la piel se depositan en sus teclas, convirtiéndolo en un ambiente ideal para bacterias y virus.

Para mantenerlo limpio y reducir riesgos para la salud, es fundamental realizar una limpieza frecuente y adecuada. No basta con pasar un paño seco; es necesario desinfectar y eliminar la suciedad incrustada entre las teclas.

Algunos consejos para una limpieza efectiva incluyen desconectar el teclado antes de comenzar, utilizar aire comprimido para eliminar polvo y restos, y aplicar productos desinfectantes específicos con un paño suave sin empapar el dispositivo. Evitar líquidos en exceso es clave para no dañarlo.

 

