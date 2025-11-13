Una tragedia doméstica conmocionó al barrio Ferroviario Mitre, en la ciudad de Córdoba, donde un hombre de 51 años perdió la vida al quedar aplastado por su propio vehículo mientras realizaba tareas de reparación.

El hecho se produjo durante la tarde del miércoles en una vivienda ubicada sobre calle 21 de agosto al 3700, cuando Andrés Moreno, la víctima, se encontraba trabajando debajo de su Chevrolet Ágile rojo.

Una vecina del lugar descubrió la dramática escena al notar que el vehículo estaba caído y el hombre inmóvil debajo. De inmediato, llamó a los servicios de emergencia, pero los médicos constataron el fallecimiento en el acto.

Según el parte policial, Moreno quedó aprisionado por la masa delantera del lado del acompañante, lo que le provocó lesiones mortales.

La Fiscalía de Instrucción investiga ahora las causas del siniestro para determinar si hubo una falla mecánica o un descuido en el sistema de soporte que sostenía el vehículo. El hecho generó profundo pesar entre los vecinos de la zona, que conocían a la víctima por su trabajo y buena predisposición.