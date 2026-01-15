Un sismo de 4.5 grados sacudió a San Juan y se sintió hasta en Mendoza

En la madrugada de hoy, un sismo de magnitud 4.5 sacudió la provincia de San Juan, se pudo sentir en la zona sur de la provincia e incluso en Mendoza. El movimiento, que ocurrió a las 05:30 hora local, activó los protocolos de monitoreo. El mismo se dio en otro aniversario del terremoto que destruyó San Juan el 15 de enero de 1944, hace 82 años.

Según los datos oficiales proporcionados por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el epicentro se localizó a 41 kilómetros al oeste de la ciudad de San Juan, con coordenadas de latitud -31.544 y longitud -68.963. Una característica relevante que explica su amplia percepción a pesar de su magnitud moderada fue su profundidad: 117 kilómetros. Los sismos profundos suelen sentirse en áreas más extensas, aunque generalmente con menor intensidad superficial.

Publicidad

De acuerdo con la Escala de Intensidad Mercalli Modificada, reportada por el INPRES, el sismo alcanzó una Intensidad III en la Ciudad de San Juan y en Calingasta. Esto significa que fue "percibido por algunas personas en reposo", particularmente en los pisos superiores de los edificios. En localidades como Iglesia y la Ciudad de Mendoza, la intensidad fue evaluada entre II y III, descrita como "sentido levemente por algunas personas en reposo o en edificios". Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni personales.