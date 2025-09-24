Una importante distribuidora con presencia en la provincia de San Juan abrió una nueva búsqueda laboral destinada a cubrir puestos de preventistas. La convocatoria está dirigida a personas con experiencia en ventas y disponibilidad para trabajar en terreno, ya que se trata de un rol clave para el desarrollo comercial de la compañía.

De acuerdo con lo informado, los requisitos principales incluyen contar con más de dos años de experiencia en ventas —condición excluyente—, mientras que se valorará especialmente la experiencia previa desempeñándose como preventista. Además, es indispensable disponer de movilidad propia (moto) con la documentación al día, así como poseer estudios secundarios completos.

Desde la distribuidora señalaron que ofrecen un sueldo acorde a las funciones, junto con la posibilidad de crecimiento profesional dentro de la empresa y un buen clima laboral, aspectos que buscan atraer a candidatos comprometidos y con perfil comercial.

Los interesados en postularse deberán enviar su currículum vitae a la dirección de correo electrónico reclutamientosanjuan.rrhh@gmail.com, indicando en el asunto la referencia a la búsqueda de preventistas.

Con esta incorporación, la distribuidora busca fortalecer su equipo de ventas en San Juan y continuar expandiendo su presencia en el mercado local.