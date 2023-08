¡Una guerra! Kamaru Usman y su mensaje para Khamzat Chimaev

El excampeón de Peso Welter de UFC, Kamaru Usman, no le teme a Khamzat Chimaev y su potencia. El mencionado vio el atractivo en un enfrentamiento con el invicto checheno, pero la posibilidad de que la pelea ocurra pronto es remota dado que la próxima aparición de este último será en las 185 libras contra Paulo Costa en UFC 294 de octubre. Por ello, el nigeriano habló con TMZ y dejó en claro lo que opina.

Al comienzo de sus dichos, Kamaru dijo: "Estoy filmando para este año, otoño. Ya veremos. Ya dije: 'Oye, estoy listo para pelear', pero también tiene que tener sentido. ¿Quién en el planeta no estuvo de acuerdo en que esa pelea de Khamzat tenía sentido? Pero tu chico que ha estado en el UFC, qué, dos años ahora, y peleó literalmente con cinco tipos, cinco peleas, te tienen clasificado en el puesto número 3. Luchaste contra un tipo clasificado. Te tienen en el puesto número 3 de mi división".

"Soy el número 1 y digo OK, peleemos. Bajaré y pelearé contigo. No importaba dónde, pero luego dices: 'No, no quiero hacer ese peso'. Sube al peso mediano para pelear conmigo. Espera, entonces quieres decirme, el ex campeón, en este peso, que es el número 1 del mundo en ese peso, que necesito subir al peso mediano para pelear. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Eso es lo que estoy diciendo. Es la falta de respeto al deporte. Incluso quería hacerlo dulce y dije: 'UFC, ¿sabes qué? Te daré ese peso de captura", sostuvo Usman.

Contundentes palabras de Kamaru Usman

Además, el africano relató: "Te daré un peso pactado. Dime el peso pactado y te lo daré. Y Chimaev dice: 'Oh, no, no puedo hacer eso. Sube a peso mediano. Entonces, ¿quieres que yo, que ha dedicado tiempo y hecho todo en este deporte, suba al peso mediano para pelear contigo, que no ha hecho nada en este deporte, porque estás entusiasmado? Vamos, hombre, eso no tiene sentido. Y tampoco tenía sentido para el UFC, por lo que el UFC le dijo a Chimaev: '¿Sabes qué? Te encontraremos a alguien. Creo que tiene las manos llenas".

"Si el Paulo Costa correcto aparece en una pelea, tiene las manos llenas. Los únicos tipos que tendrían sentido en este momento, Wonderboy, porque es un oponente, ha existido durante tanto tiempo y es solo ese nombre en el que siempre es una gran pelea. Su estilo es muy, muy difícil de combatir. Él es solo uno de esos nombres en mi época con los que realmente nunca llegué a pelear. Así que creo que Wonderboy definitivamente lo consideraría", concluyó Kamaru Usman.