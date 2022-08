El gobernador Sergio Uñac habló este lunes sobre la inminente designación de Sergio Massa como ministro de Economía, Producción y Agricultura de la Nación, habló de quiénes acompañarían la gestión del tigrense y de la mujer que suena para ocupar la Secretaría de Minería de la Nación.

En rueda de prensa, Uñac reconoció que tras la oficialización del nombramiento de Massa como nuevo ministro mantuvo conversaciones con referentes nacionales, aunque aclaró que no le llamó al funcionario en cuestión.

El gobernador aclaró que no le llamó a Massa porque prefirió esperar un "tiempo prudente", ya que el nuevo funcionario del Ejecutivo tendrá que renunciar a su banca como diputado nacional, luego deberá jurar como ministro y seguir con el armado de su gabinete.

"Después de que asuma, luego nos abalanzamos sobre el ministerio de Economía", aseguró entre risas el mandatario, dejando entrever las necesidades e intereses que San Juan tiene en su relación con la cartera de hacienda.

Sobre los nuevos funcionarios que acompañarán a Massa, Uñac dijo que vio en los medios la novedad de la designación de Raúl Rigo como secretario de Hacienda, además agregó que para la Secretaría de Minería de la Nación suena la secretaria de Minería de Salta.

La funcionaria a la que se habla es Flavia Royon, actual secretaria de Minería en Salta. De acuerdo a lo que ya publicaron los medios de Salta es muy posible que esta funcionaria sea designada por el tigrense, ya que proviene de una provincia minera en la que, además, gobierna Gustavo Sáenz, un dirigente cercano al massismo.

El diario El Tribuno publicó una nota en la que cuentan que realizaron diferentes averiguaciones y no consiguieron que nadie les confirme si Royon será o no la responsable de Minería. El medio salteño aseguró que las fuentes consultadas aseguraron que "no hay nada confirmado", igualmente admitieron que el tema se conversó.

“Hay varios motivos que impulsan la designación de Royon. Salta se posiciona a nivel nacional por la cantidad de proyectos de litio. Otro factor es el buen vínculo político que existe entre Massa y el gobernador salteño Gustavo Sáenz. En 2015, ambos compartieron fórmula presidencial” destacó El Tribuno.

Royon está al frente de Minería desde marzo del año pasado, durante su gestión se consolidó el avance de la minería del litio, un mineral considerado clave y que ya cuenta con 17 yacimientos en diferentes etapas de avance.

Las versiones sobre la llegada de Royón a Minería de la Nación llegan después de la casi plena confirmación de que la catamarqueña Fernanda Ávila dejará su cargo en la Secretaría de Minería de la Nación. Ávila asumió su cargo en diciembre de 2021, se trata de una mujer de confianza del gobernador peronista Raúl Jalil.